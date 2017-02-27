Нашел интересный ресурс. Вот ткнуть бы туда носом всех мышебратьев и адиннаротцев.
Рашисты окончательно раскрылись
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:50
Нашел интересный ресурс. Вот ткнуть бы туда носом всех мышебратьев и адиннаротцев.
Рашисты окончательно раскрылись
Додано: П'ят 15 тра, 2020 02:35
Некоторый зедебилы эксперты считают что бакс будет стоит 21 гривну
Что скажете?
Сливать бакс?))
Додано: П'ят 15 тра, 2020 02:46
Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...
К Этим выборам можем и к 24 сходить: большой ввод и обнал намечается
Додано: П'ят 15 тра, 2020 06:35
Всем поклонникам Порошенко - срочно все доллары и евро слить, а гривну положить на депозит в "Международный инвестиционный банк".
Покажите, что вас реально 25%.
ДОСТАЛИ ФЛУДЕРЫ НА ВЕТКЕ.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 06:42
холява Вы же по роду своей деятельности должны знать что нельзя приободрять такими фразами 61-го , эзопов язык ему неведом и он начнёт тут фонтанировать так что и баном не закроешь , будет приходить и в образе Наполеона, и Пугачевой, и волосатой девочки из фильма Звонок.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:01
300 / 2.5 = 120
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так, так, полегче. Сейчас не Порошенко при власти. Не надо путать тёплое с мягким, а шоколад со шмарклями. Это имело смысл при предыдущей власти, а не сейчас, когда идут политические преследования оппонентов.
Востаннє редагувалось Amid в П'ят 15 тра, 2020 09:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:11
Почему вы оскорбляете избирателей? Подтвердите свои полномочия на это, докажете свой, типа, высоченный интеллект?
Хотя если задаете здесь вопрос - сливать ли баксы или покупать, то
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:17
Я бы назвал это не преследованием, а попытками вернуть Украину на праведный путь законности для всех без исключений, возвращения приоритетов истинных государственных интересов над частными интересами.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:24
buratinyo
Вернуть на правильный путь - это в рашку что-ли?
И как попытки? Что-то за год, при том что "на 100% свой генпрокурор" так ничего и не нарыли. Свинарчуки оказались опытными государственными чиновниками, а Ротердам+ - самой выгодной схемой покупки угля.
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