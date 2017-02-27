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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5415541654175418>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 331
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
7
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:50

Нашел интересный ресурс. Вот ткнуть бы туда носом всех мышебратьев и адиннаротцев.
Рашисты окончательно раскрылись
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 02:35

Некоторый зедебилы эксперты считают что бакс будет стоит 21 гривну
Что скажете?
Сливать бакс?))
https://univer.ua/tpost/uv6lce4sat-grivna-budet-rasti
PS4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 02:46

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

К Этим выборам можем и к 24 сходить: большой ввод и обнал намечается
Истерика устроенная нам Зеленским и К как то странно совпала по времени с оглашением нами появления в Украине Григория (Гечо) Харцилава. Разъясняем. Информация о его появлении попала к нам случайно. У нас нет возможности полного мониторинга въезда\выезда в\из Украины. Наблюдая за мероприятиями приема партии эвакуированных из Турции и соблюдением режима санации, мы случайно зацепились за эту фамилию. Одну из четырех которые есть в нашей базе на него. Собственно он никакой не Харцилава и не какой не грузин. Настоящее имя этого человека Касым Юсеф и он курд по национальности. Точнее курд-иезид. Мы очень далеки от того, чтобы на основании этого строить какие то конспирологические теории - это просто информация. Касым Юсеф - специалист по "серым" и "темным" международным трансзакциям с обналичиванием больших сумм денег в национальных валютах по заказу. Появление этого специалиста в Украине означает что, во-первых - кому то нужны очень большие объемы наличных денег и во-вторых - средства для обналичивании находятся за пределами Украины (иначе пользовались своими обнальщиками) и недоступны по каким то причинам клиенту. Скорее всего речь опять идет о вкладав в оманские банки. Ближний Восток, банковские системы с отрицательным международным рейтингом - этокак раз среда активности г-на Юсефа. Зная, какие проценты снимаются на таких операциях, можем предположить, что деньги ОЧЕНЬ нужны.
Ser Fil
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 06:35

  PS4 написав:Некоторый зедебилы эксперты считают что бакс будет стоит 21 гривну
Что скажете?
Сливать бакс?))
https://univer.ua/tpost/uv6lce4sat-grivna-budet-rasti

Всем поклонникам Порошенко - срочно все доллары и евро слить, а гривну положить на депозит в "Международный инвестиционный банк".
Покажите, что вас реально 25%.

ДОСТАЛИ ФЛУДЕРЫ НА ВЕТКЕ.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 06:42

холява Вы же по роду своей деятельности должны знать что нельзя приободрять такими фразами 61-го , эзопов язык ему неведом и он начнёт тут фонтанировать так что и баном не закроешь , будет приходить и в образе Наполеона, и Пугачевой, и волосатой девочки из фильма Звонок.
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:01

  somilitark написав:
  xio13 написав:
Пряма мова: Все транши МВФ планируют потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 миллиардов гривен, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил глава Национального банка Яков Смолий.


Максимум 2.5 ярда валюты, умножаем на курс имеем 66 ярдов гривен,а где взять остальные 234?


300 / 2.5 = 120
:mrgreen:
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Всем поклонникам Порошенко - срочно все доллары и евро слить, а гривну положить на депозит в "Международный инвестиционный банк".


Так, так, полегче. Сейчас не Порошенко при власти. Не надо путать тёплое с мягким, а шоколад со шмарклями. Это имело смысл при предыдущей власти, а не сейчас, когда идут политические преследования оппонентов.
Востаннє редагувалось Amid в П'ят 15 тра, 2020 09:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:11

  PS4 написав:Некоторый зедебилы эксперты считают что бакс будет стоит 21 гривну
Что скажете?
Сливать бакс?))
https://univer.ua/tpost/uv6lce4sat-grivna-budet-rasti


Почему вы оскорбляете избирателей? Подтвердите свои полномочия на это, докажете свой, типа, высоченный интеллект?

Хотя если задаете здесь вопрос - сливать ли баксы или покупать, то :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:17

  Amid написав:
  Искатель написав:Всем поклонникам Порошенко - срочно все доллары и евро слить, а гривну положить на депозит в "Международный инвестиционный банк".


Так, так, полегче. Сейчас не Порошенко при власти. Не надо путать тёплое с мягким. Это имело смысл при предыдущей власти, а не сейчас, когда идут политические преследования оппонентов.

Я бы назвал это не преследованием, а попытками вернуть Украину на праведный путь законности для всех без исключений, возвращения приоритетов истинных государственных интересов над частными интересами.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:24

buratinyo
Вернуть на правильный путь - это в рашку что-ли?
И как попытки? Что-то за год, при том что "на 100% свой генпрокурор" так ничего и не нарыли. Свинарчуки оказались опытными государственными чиновниками, а Ротердам+ - самой выгодной схемой покупки угля.
Amid
 
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