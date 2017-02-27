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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54145415541654175418>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 331
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
7
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:36

Вангую к концу месяца как всегда "ВНЕЗАПНО" переполнение нефтехранилищ, и последующий обвал сыровыны, рубля, и гривны. (И не только этого - но это касается нас больше всего).

ИМХО, если сейчас купить, а к концу месяца продать, - можно будет поиметь 4-5% маржи
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Вангую к концу месяца как всегда "ВНЕЗАПНО" переполнение нефтехранилищ, и последующий обвал сыровыны, рубля, и гривны. (И не только этого - но это касается нас больше всего).

ИМХО, если сейчас купить, а к концу месяца продать, - можно будет поиметь 4-5% маржи


Девушка танцует с теми кто кормит. Как мы можем знать, как нерезы будут ее кормить?? может она с нерезами провалится под сцену. Корпоративные облигации Турции 220млрд$. Гос. около 40.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 02:35

Некоторый зедебилы эксперты считают что бакс будет стоит 21 гривну
Что скажете?
Сливать бакс?))
https://univer.ua/tpost/uv6lce4sat-grivna-budet-rasti
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 02:46

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

К Этим выборам можем и к 24 сходить: большой ввод и обнал намечается
Истерика устроенная нам Зеленским и К как то странно совпала по времени с оглашением нами появления в Украине Григория (Гечо) Харцилава. Разъясняем. Информация о его появлении попала к нам случайно. У нас нет возможности полного мониторинга въезда\выезда в\из Украины. Наблюдая за мероприятиями приема партии эвакуированных из Турции и соблюдением режима санации, мы случайно зацепились за эту фамилию. Одну из четырех которые есть в нашей базе на него. Собственно он никакой не Харцилава и не какой не грузин. Настоящее имя этого человека Касым Юсеф и он курд по национальности. Точнее курд-иезид. Мы очень далеки от того, чтобы на основании этого строить какие то конспирологические теории - это просто информация. Касым Юсеф - специалист по "серым" и "темным" международным трансзакциям с обналичиванием больших сумм денег в национальных валютах по заказу. Появление этого специалиста в Украине означает что, во-первых - кому то нужны очень большие объемы наличных денег и во-вторых - средства для обналичивании находятся за пределами Украины (иначе пользовались своими обнальщиками) и недоступны по каким то причинам клиенту. Скорее всего речь опять идет о вкладав в оманские банки. Ближний Восток, банковские системы с отрицательным международным рейтингом - этокак раз среда активности г-на Юсефа. Зная, какие проценты снимаются на таких операциях, можем предположить, что деньги ОЧЕНЬ нужны.
Ser Fil
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 06:42

холява Вы же по роду своей деятельности должны знать что нельзя приободрять такими фразами 61-го , эзопов язык ему неведом и он начнёт тут фонтанировать так что и баном не закроешь , будет приходить и в образе Наполеона, и Пугачевой, и волосатой девочки из фильма Звонок.
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:01

  somilitark написав:
  xio13 написав:
Пряма мова: Все транши МВФ планируют потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 миллиардов гривен, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил глава Национального банка Яков Смолий.


Максимум 2.5 ярда валюты, умножаем на курс имеем 66 ярдов гривен,а где взять остальные 234?


300 / 2.5 = 120
:mrgreen:
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Всем поклонникам Порошенко - срочно все доллары и евро слить, а гривну положить на депозит в "Международный инвестиционный банк".


Так, так, полегче. Сейчас не Порошенко при власти. Не надо путать тёплое с мягким, а шоколад со шмарклями. Это имело смысл при предыдущей власти, а не сейчас, когда идут политические преследования оппонентов.
Востаннє редагувалось Amid в П'ят 15 тра, 2020 09:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:27

Утренние курсы, 9-20:
Харьков 26.80 - 26.85, диапазон цен наличного доллара, покупка-продажа:
26.75..26.80 - 26.85..26.88 (ПОВ, опт)

Сумы 26.75 - 26.88..26.90
Полтава 26.75..26.80 - 26.87..26.90

Вчера утром: Харьков 26.87 - 26.92, Сумы 26.80 - 26.95, Полтава 26.84 - 26.94
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:38

9-30: Полтава 26.75 - 26.85 (опт)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:02

Ранок. Вікно. 26,65 / 26,90 (Прийом просів на 5 копійок, порівнянно з вчорашнім днем).
vovakwasov
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