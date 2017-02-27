Додано: Чет 14 тра, 2020 23:36

Вангую к концу месяца как всегда "ВНЕЗАПНО" переполнение нефтехранилищ, и последующий обвал сыровыны, рубля, и гривны. (И не только этого - но это касается нас больше всего).



ИМХО, если сейчас купить, а к концу месяца продать, - можно будет поиметь 4-5% маржи

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин