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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5415541654175418>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 331
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
7
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:05

Вчора злив на готівці ще 2000 доларів по 26,70 (придбаних по 24,хх) та розмістив на депозиті "Вільний" в Пумбі під 10% (жалкую, що не злив по 28,хх :()
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:19

межбанк

есть у кого данные, сколько вчера НБУ выкупил ?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:24

  vovakwasov написав:Вчора злив на готівці ще 2000 доларів по 26,70 (придбаних по 24,хх) та розмістив на депозиті "Вільний" в Пумбі під 10% (жалкую, що не злив по 28,хх :()

Удачи Вам! Напишете, когда будете откупаться. Рискованный Вы человек.
Кстати, в ПУМБе уже запустили онлайн-обмен? Если да и курсы хорошие, то Ваш риск снижается в разы.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:44

  Искатель написав:Удачи Вам! Напишете, когда будете откупаться. Рискованный Вы человек.
Кстати, в ПУМБе уже запустили онлайн-обмен? Если да и курсы хорошие, то Ваш риск снижается в разы.


так, онлайн-обмін запустили в мобільній версії, але в них дикий спред
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:48

Сейчас основные генераторы убытков у знакомых бизнесов - аренда и зарплата. С 1 июня будет волна закрытия арендных площадей и увольнений, потом как покажет июнь насколько эти меры были действенными, будет волна с 1 июля.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:57

10-50: Сумы, после 10 утра курс продажи понизился на 5 коп.: 26.75 - 26.85
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Котировки банков информативные. Дилеры ориентируют клиентов на коридор по доллару на сегодня в пределах 26,55-26,80 гривен.
investing.com
26,6425 -0,0075 -0,03%
Востаннє редагувалось varlo в П'ят 15 тра, 2020 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:58

Приват онлайн 26.550 / 26.810
Уже несколько дней (кроме вчерашнего) идет вниз шагами по 7 коп
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:59

  Starikan написав:Приват онлайн 26.550 / 26.810
Уже несколько дней (кроме вчерашнего) идет вниз шагами по 7 коп

отличный повод закупиться
PS4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:07

Український експорт може втратити щонайменше 8,1% лише за рахунок аграрного сектору та металургії. Це дві найбільші галузі нашого експорту, проте не єдині – падіння в інших галузях зробить цей показник іще більшим.

З топ-12 країн, куди Україна експортувала товари у 2019 році, за нашими прогнозами, найбільше експорт знизиться до Польщі, Росії, Італії та Угорщини, найменше – до Китаю.

Зокрема, найбільше постраждає експорт до тих країн, які мають жорсткі карантинні заходи та купують в України переважно промислові товари.

Найменше знизиться експорт за тими напрямками, куди Україна постачає здебільшого аграрні товари, які мають помірні карантинні заходи чи вже завершили їх.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 15/660524/
jump
 
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