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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:05
Вчора злив на готівці ще 2000 доларів по 26,70 (придбаних по 24,хх) та розмістив на депозиті "Вільний" в Пумбі під 10% (жалкую, що не злив по 28,хх )
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:19
межбанк
есть у кого данные, сколько вчера НБУ выкупил ?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:24
Удачи Вам! Напишете, когда будете откупаться. Рискованный Вы человек.
Кстати, в ПУМБе уже запустили онлайн-обмен? Если да и курсы хорошие, то Ваш риск снижается в разы.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:44
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:48
Сейчас основные генераторы убытков у знакомых бизнесов - аренда и зарплата. С 1 июня будет волна закрытия арендных площадей и увольнений, потом как покажет июнь насколько эти меры были действенными, будет волна с 1 июля.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:57
10-50: Сумы, после 10 утра курс продажи понизился на 5 коп.: 26.75 - 26.85
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Котировки банков информативные. Дилеры ориентируют клиентов на коридор по доллару на сегодня в пределах 26,55-26,80 гривен.
investing.com
26,6425 -0,0075 -0,03%
Востаннє редагувалось varlo в П'ят 15 тра, 2020 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:58
Приват онлайн 26.550 / 26.810
Уже несколько дней (кроме вчерашнего) идет вниз шагами по 7 коп
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:59
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:07
Український експорт може втратити щонайменше 8,1% лише за рахунок аграрного сектору та металургії. Це дві найбільші галузі нашого експорту, проте не єдині – падіння в інших галузях зробить цей показник іще більшим.
З топ-12 країн, куди Україна експортувала товари у 2019 році, за нашими прогнозами, найбільше експорт знизиться до Польщі, Росії, Італії та Угорщини, найменше – до Китаю.
Зокрема, найбільше постраждає експорт до тих країн, які мають жорсткі карантинні заходи та купують в України переважно промислові товари.
Найменше знизиться експорт за тими напрямками, куди Україна постачає здебільшого аграрні товари, які мають помірні карантинні заходи чи вже завершили їх.
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