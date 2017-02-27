Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:09

холява написав: Здравствуйте .

Проезжая только что возле Агриколь обнаружил курс продажи 26.77 ))))



Где же Юрий 61,который просто обязан обьяснить, в частности мне, какие такие чудеса произошли в нашей экономике и в банках , что доллар так укрепился ?



...... выпрашивать деньги у МВФ и укрепляя собственную валюту ?

Что они будут платить пенсионерам ?

Как наполнять бюджет.?,Ю.? ,КОРОЧЕ ,ЮРИЙ 61 сейчас все ждут Ваших пояснений ! Здравствуйте .Проезжая только что возле Агриколь обнаружил курс продажи 26.77 ))))Где же Юрий 61,который просто обязан обьяснить, в частности мне, какие такие чудеса произошли в нашей экономике и в банках , что доллар так укрепился ?...... выпрашивать деньги у МВФ и укрепляя собственную валюту ?Что они будут платить пенсионерам ?Как наполнять бюджет.?,Ю.? ,КОРОЧЕ ,ЮРИЙ 61 сейчас все ждут Ваших пояснений !

Всем страждущим знать, что будет с гривной в 2020 г сообщаю:к концу 2020 года гривна укрепится до 23+2020 год по доляру будет почти под копирку 2019 годакто по уши в долярах: варианты:1) для безбашенных (но только они пьют шампанское мадам Клико): продать все баксы немедля и на гривне депо как минимум на полгода а потом продлить ещё на полгода2) для осторожных: не дёргаться. Придёт звёздный час и для них. Но не в 2020 году. Спите спокойно.На вопрос, почему гривна укрепляется отвечу: не удивительно, что укрепляется. Сезонный фактор, цены на сырьевых рынках ещё для Украины благоприятные, кризис, о котором все СМИ трубили, вышел пока фиктивным, биржевые индексы уже отыграли многое потерянное.Гривны катастрофически мало. Не печатают, как надо бы. Деньги - это кровь экономики (с). А эмиссии гривны как таковой нет уже много лет.И поэтому не спрашивайте, почему у нас гривна такая дорогая. Вопрос очевиден.Не печатают. Боятся инфляции сильнее волка.Кризис будет но не в 2020 году.Гривнедепозитчики будут в 2020 году шоколадеони смелый безбашенный народ, я им даже где то завидую, я не из их числакогда то гривна навернётся, вопрос когда. Я на него не могу ответить пока.Я не хвастаюсь, но я, как говорится, перешёл на другой более "крутой" "квановый уровень" в понимании процессов курсообразовании.Я просто константирую факт происшедшего. Я чувчтвую пульс курса. Я понял, как дышет валютный рынок.Я в нём живу. Я часть его.