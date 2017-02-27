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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5416541754185419>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 331
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
7
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:23

  varlo написав:А курс все ниже :(
26,6313 -0,0187 -0,07%

Так пятница же! О одни хорошие новости: закон подписали,транш дадут,ЗВР растут,банковская система крепка как никогда за время независимости,в банках валюты валом,ставка снижается,кредиты скоро станут еще доступнее,на улице прекрасная погода...можете сами дополнить :oops:
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:39

а какие объемы на межбанке и у менял - видно волну валюты от предпринимателей, которые спасают свои бизнесы? :)
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:41

  heineken написав:
  varlo написав:А курс все ниже :(
26,6313 -0,0187 -0,07%

Так пятница же! О одни хорошие новости: закон подписали,транш дадут,ЗВР растут,банковская система крепка как никогда за время независимости,в банках валюты валом,ставка снижается,кредиты скоро станут еще доступнее,на улице прекрасная погода...можете сами дополнить :oops:


Осталось узнать новости за апрель из раздела - Реальная экономика :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:45

  freeze написав:Осталось узнать новости за апрель из раздела - Реальная экономика :roll:
есть за май
Мощность энергоблоков АЭС упала до исторического минимума
https://focus.ua/economics/455476-moshc ... n_get_more
думаю, здесь не нужно объяснять, что данный показатель означает
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ выкупил 20 млн долларов по 26,66 гривен, что пока сдерживает котировки от проседания. Но предложение превышает спрос и курс после ухода регулятора постепенно тяготеет к дальнейшему снижению.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Чернигове прием по 26.60, в Киеве еще можно по 26.70 сдать.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

За время карантина существенно сократился импорт. Вот данные, близкие к официальным (Тарас Качка из Минэкономики в статье на Лиге) "За перші чотири місяці року український експорт скоротився незначно – на 1,5%. В нинішніх умовах – це подвиг української економіки в цілому і кожного бізнесу зокрема.

Імпорт, натомість, впав на 9,5%. Найбільше до його зменшення долучилися енергоносії (газ, нафта, вугілля і електроенергія), машинобудування і автомобілі. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі скоротилося у 3,5 рази: з $2,1 млрд до $599 млн."

Независимые данные подтверждают эту тенденция: автомобилей продажи упали на 42% к марту, одежды и обуви в оффлайне - на 98%, про импорт газа и электричества уже все и так написано.

Так что на момент курс является рыночным и обоснованным, даже без особых манипуляций по стороны регулятора
Востаннє редагувалось Волк в П'ят 15 тра, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .
Проезжая только что возле Агриколь обнаружил курс продажи 26.77 ))))

Где же Юрий 61,который просто обязан обьяснить, в частности мне, какие такие чудеса произошли в нашей экономике и в банках , что гривна так укрепился ?

...... выпрашивать деньги у МВФ и укрепляя собственную валюту ?
Что они будут платить пенсионерам ?
Как наполнять бюджет.?,Ю.? ,КОРОЧЕ ,ЮРИЙ 61 сейчас все ждут Ваших пояснений !

РЫ СЫ ...извините не доллар а гривна укрепилась
Востаннє редагувалось холява в П'ят 15 тра, 2020 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев, Львовская пл. и округа, окна:
26.67 - 26.77

Белки:
26.70 - 26.80
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:09

  холява написав:Здравствуйте .
Проезжая только что возле Агриколь обнаружил курс продажи 26.77 ))))

Где же Юрий 61,который просто обязан обьяснить, в частности мне, какие такие чудеса произошли в нашей экономике и в банках , что доллар так укрепился ?

...... выпрашивать деньги у МВФ и укрепляя собственную валюту ?
Что они будут платить пенсионерам ?
Как наполнять бюджет.?,Ю.? ,КОРОЧЕ ,ЮРИЙ 61 сейчас все ждут Ваших пояснений !


Всем страждущим знать, что будет с гривной в 2020 г сообщаю:
к концу 2020 года гривна укрепится до 23+
2020 год по доляру будет почти под копирку 2019 года
кто по уши в долярах: варианты:
1) для безбашенных (но только они пьют шампанское мадам Клико): продать все баксы немедля и на гривне депо как минимум на полгода а потом продлить ещё на полгода
2) для осторожных: не дёргаться. Придёт звёздный час и для них. Но не в 2020 году. Спите спокойно.
На вопрос, почему гривна укрепляется отвечу: не удивительно, что укрепляется. Сезонный фактор, цены на сырьевых рынках ещё для Украины благоприятные, кризис, о котором все СМИ трубили, вышел пока фиктивным, биржевые индексы уже отыграли многое потерянное.
Гривны катастрофически мало. Не печатают, как надо бы. Деньги - это кровь экономики (с). А эмиссии гривны как таковой нет уже много лет.
И поэтому не спрашивайте, почему у нас гривна такая дорогая. Вопрос очевиден.
Не печатают. Боятся инфляции сильнее волка.
Кризис будет но не в 2020 году.
Гривнедепозитчики будут в 2020 году шоколаде
они смелый безбашенный народ, я им даже где то завидую, я не из их числа
когда то гривна навернётся, вопрос когда. Я на него не могу ответить пока.
Я не хвастаюсь, но я, как говорится, перешёл на другой более "крутой" "квановый уровень" в понимании процессов курсообразовании.Я просто константирую факт происшедшего. Я чувчтвую пульс курса. Я понял, как дышет валютный рынок.
Я в нём живу. Я часть его.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 15 тра, 2020 12:20, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
 
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