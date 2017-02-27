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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:23
varlo написав:
А курс все ниже
26,6313 -0,0187 -0,07%
Так пятница же! О одни хорошие новости: закон подписали,транш дадут,ЗВР растут,банковская система крепка как никогда за время независимости,в банках валюты валом,ставка снижается,кредиты скоро станут еще доступнее,на улице прекрасная погода...можете сами дополнить
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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heineken
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:39
а какие объемы на межбанке и у менял - видно волну валюты от предпринимателей, которые спасают свои бизнесы?
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:41
heineken написав: varlo написав:
А курс все ниже
26,6313 -0,0187 -0,07%
Так пятница же! О одни хорошие новости: закон подписали,транш дадут,ЗВР растут,банковская система крепка как никогда за время независимости,в банках валюты валом,ставка снижается,кредиты скоро станут еще доступнее,на улице прекрасная погода...можете сами дополнить
Осталось узнать новости за апрель из раздела - Реальная экономика
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:45
freeze написав:
Осталось узнать новости за апрель из раздела - Реальная экономика
есть за май
думаю, здесь не нужно объяснять, что данный показатель означает
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:47
НБУ выкупил 20 млн долларов по 26,66 гривен, что пока сдерживает котировки от проседания. Но предложение превышает спрос и курс после ухода регулятора постепенно тяготеет к дальнейшему снижению.
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varlo
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:47
В Чернигове прием по 26.60, в Киеве еще можно по 26.70 сдать.
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varlo
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:55
За время карантина существенно сократился импорт. Вот данные, близкие к официальным (Тарас Качка из Минэкономики в статье на Лиге) "За перші чотири місяці року український експорт скоротився незначно – на 1,5%. В нинішніх умовах – це подвиг української економіки в цілому і кожного бізнесу зокрема.
Імпорт, натомість, впав на 9,5%. Найбільше до його зменшення долучилися енергоносії (газ, нафта, вугілля і електроенергія), машинобудування і автомобілі. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі скоротилося у 3,5 рази: з $2,1 млрд до $599 млн."
Независимые данные подтверждают эту тенденция: автомобилей продажи упали на 42% к марту, одежды и обуви в оффлайне - на 98%, про импорт газа и электричества уже все и так написано.
Так что на момент курс является рыночным и обоснованным, даже без особых манипуляций по стороны регулятора
Востаннє редагувалось Волк
в П'ят 15 тра, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
https://novo.od.ua/
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:55
Здравствуйте .
Проезжая только что возле Агриколь обнаружил курс продажи 26.77 ))))
Где же Юрий 61,который просто обязан обьяснить, в частности мне, какие такие чудеса произошли в нашей экономике и в банках , что гривна так укрепился ?
...... выпрашивать деньги у МВФ и укрепляя собственную валюту ?
Что они будут платить пенсионерам ?
Как наполнять бюджет.?,Ю.? ,КОРОЧЕ ,ЮРИЙ 61 сейчас все ждут Ваших пояснений !
РЫ СЫ ...извините не доллар а гривна укрепилась
Востаннє редагувалось холява
в П'ят 15 тра, 2020 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:05
Киев, Львовская пл. и округа, окна:
26.67 - 26.77
Белки:
26.70 - 26.80
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:09
холява написав:
Здравствуйте .
Проезжая только что возле Агриколь обнаружил курс продажи 26.77 ))))
Где же Юрий 61,который просто обязан обьяснить, в частности мне, какие такие чудеса произошли в нашей экономике и в банках , что доллар так укрепился ?
...... выпрашивать деньги у МВФ и укрепляя собственную валюту ?
Что они будут платить пенсионерам ?
Как наполнять бюджет.?,Ю.? ,КОРОЧЕ ,ЮРИЙ 61 сейчас все ждут Ваших пояснений !
Всем страждущим знать, что будет с гривной в 2020 г сообщаю:
к концу 2020 года гривна укрепится до 23+
2020 год по доляру будет почти под копирку 2019 года
кто по уши в долярах: варианты:
1) для безбашенных (но только они пьют шампанское мадам Клико): продать все баксы немедля и на гривне депо как минимум на полгода а потом продлить ещё на полгода
2) для осторожных: не дёргаться. Придёт звёздный час и для них. Но не в 2020 году. Спите спокойно.
На вопрос, почему гривна укрепляется отвечу: не удивительно, что укрепляется. Сезонный фактор, цены на сырьевых рынках ещё для Украины благоприятные, кризис, о котором все СМИ трубили, вышел пока фиктивным, биржевые индексы уже отыграли многое потерянное.
Гривны катастрофически мало. Не печатают, как надо бы. Деньги - это кровь экономики (с). А эмиссии гривны как таковой нет уже много лет.
И поэтому не спрашивайте, почему у нас гривна такая дорогая. Вопрос очевиден.
Не печатают. Боятся инфляции сильнее волка.
Кризис будет но не в 2020 году.
Гривнедепозитчики будут в 2020 году шоколаде
они смелый безбашенный народ, я им даже где то завидую, я не из их числа
когда то гривна навернётся, вопрос когда. Я на него не могу ответить пока.
Я не хвастаюсь, но я, как говорится, перешёл на другой более "крутой" "квановый уровень" в понимании процессов курсообразовании.Я просто константирую факт происшедшего. Я чувчтвую пульс курса. Я понял, как дышет валютный рынок.
Я в нём живу. Я часть его.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 15 тра, 2020 12:20, всього редагувалось 3 разів.
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Yuri_61
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