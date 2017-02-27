Вчора лише ТАЗ наливав по 26.75 онлайн,
сьогодні уйміща банків приєдналась до нього
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:18
Вчора лише ТАЗ наливав по 26.75 онлайн,
сьогодні уйміща банків приєдналась до нього
+50грн !
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:21
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.05.2020.......................26,6435
Гривна укрепилась на 3.5 копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 2 купеек. Около 11 начали плавное снижение и за полчаса опустились на 1.5 копейки, после чего остановились. Есть информация, подкрепленная ощущениями, что дальше не пускает регулятор.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Гривна примерно в равных долях поступила из казначейства и с суточных сертификатов. Часть ушла в наличку.
В среду объем валютного рынка вырос с 259.6 до 377.9 млн. Чистый спрос составил около 307 млн. Объемы клиентских заявок также выросли, предложение и спрос почти уравновесились.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:26
Yuri_61
Спасибо за объемный ответ !
Я с удовольствием прочитал !
Меня мучит один вопрос , а что это за "квановый уровень " ?
Это Вы Нобелевскую работу пишите или все таки открытие ?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:28
ключевое в банках валюты полно) но депозиты в валюте возвращают с большими трудностями.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:32
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:35
Пока возвращают)
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:35
с ним я, конечно, загнул. Это литературное моё украшательство, простите.
Извините за тщеславие.
Но скажу одно, гривне ну ничего не угрожает, кроме...
Вы должны сами понимать, кто угрожает
он сильный враг
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