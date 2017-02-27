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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5416541754185419

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 331
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
7
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:18

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.05.2020.......................26,6435
Гривна укрепилась на 3.5 копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 2 купеек. Около 11 начали плавное снижение и за полчаса опустились на 1.5 копейки, после чего остановились. Есть информация, подкрепленная ощущениями, что дальше не пускает регулятор.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Гривна примерно в равных долях поступила из казначейства и с суточных сертификатов. Часть ушла в наличку.

В среду объем валютного рынка вырос с 259.6 до 377.9 млн. Чистый спрос составил около 307 млн. Объемы клиентских заявок также выросли, предложение и спрос почти уравновесились.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:26

Yuri_61

Спасибо за объемный ответ !

Я с удовольствием прочитал !
Меня мучит один вопрос , а что это за "квановый уровень " ?
Это Вы Нобелевскую работу пишите или все таки открытие ?
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:28

  heineken написав:
  varlo написав:А курс все ниже :(
26,6313 -0,0187 -0,07%

Так пятница же! О одни хорошие новости: закон подписали,транш дадут,ЗВР растут,банковская система крепка как никогда за время независимости,в банках валюты валом,ставка снижается,кредиты скоро станут еще доступнее,на улице прекрасная погода...можете сами дополнить :oops:


ключевое в банках валюты полно) но депозиты в валюте возвращают с большими трудностями.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:32

  холява написав:Yuri_61

Спасибо за объемный ответ !

Я с удовольствием прочитал !
Меня мучит один вопрос , а что это за "квановый уровень " ?
Это Вы Нобелевскую работу пишите или все таки открытие ?

Он просто зачитал вам свой диагноз от психиатра.Весна пройдёт и пациент успокоится.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:35

  remark написав:
  heineken написав:
  varlo написав:А курс все ниже :(
26,6313 -0,0187 -0,07%

Так пятница же! О одни хорошие новости: закон подписали,транш дадут,ЗВР растут,банковская система крепка как никогда за время независимости,в банках валюты валом,ставка снижается,кредиты скоро станут еще доступнее,на улице прекрасная погода...можете сами дополнить :oops:


ключевое в банках валюты полно) но депозиты в валюте возвращают с большими трудностями.

Пока возвращают)
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:35

  холява написав:Yuri_61

Спасибо за объемный ответ !

Я с удовольствием прочитал !
Меня мучит один вопрос , а что это за "квановый уровень " ?
Это Вы Нобелевскую работу пишите или все таки открытие ?

с ним я, конечно, загнул. Это литературное моё украшательство, простите.
Извините за тщеславие.
Но скажу одно, гривне ну ничего не угрожает, кроме...
Вы должны сами понимать, кто угрожает
он сильный враг
Yuri_61
 
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