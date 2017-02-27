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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5416541754185419

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 331
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
7
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:18

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.05.2020.......................26,6435
Гривна укрепилась на 3.5 копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 2 купеек. Около 11 начали плавное снижение и за полчаса опустились на 1.5 копейки, после чего остановились. Есть информация, подкрепленная ощущениями, что дальше не пускает регулятор.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Гривна примерно в равных долях поступила из казначейства и с суточных сертификатов. Часть ушла в наличку.

В среду объем валютного рынка вырос с 259.6 до 377.9 млн. Чистый спрос составил около 307 млн. Объемы клиентских заявок также выросли, предложение и спрос почти уравновесились.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:26

Yuri_61

Спасибо за объемный ответ !

Я с удовольствием прочитал !
Меня мучит один вопрос , а что это за "квановый уровень " ?
Это Вы Нобелевскую работу пишите или все таки открытие ?
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:28

  heineken написав:
  varlo написав:А курс все ниже :(
26,6313 -0,0187 -0,07%

Так пятница же! О одни хорошие новости: закон подписали,транш дадут,ЗВР растут,банковская система крепка как никогда за время независимости,в банках валюты валом,ставка снижается,кредиты скоро станут еще доступнее,на улице прекрасная погода...можете сами дополнить :oops:


ключевое в банках валюты полно) но депозиты в валюте возвращают с большими трудностями.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:32

  холява написав:Yuri_61

Спасибо за объемный ответ !

Я с удовольствием прочитал !
Меня мучит один вопрос , а что это за "квановый уровень " ?
Это Вы Нобелевскую работу пишите или все таки открытие ?

Он просто зачитал вам свой диагноз от психиатра.Весна пройдёт и пациент успокоится.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:35

  remark написав:
  heineken написав:
  varlo написав:А курс все ниже :(
26,6313 -0,0187 -0,07%

Так пятница же! О одни хорошие новости: закон подписали,транш дадут,ЗВР растут,банковская система крепка как никогда за время независимости,в банках валюты валом,ставка снижается,кредиты скоро станут еще доступнее,на улице прекрасная погода...можете сами дополнить :oops:


ключевое в банках валюты полно) но депозиты в валюте возвращают с большими трудностями.

Пока возвращают)
Дед Мороз
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