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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54175418541954205421>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 331
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
7
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:18

Вчора лише ТАЗ наливав по 26.75 онлайн,
сьогодні уйміща банків приєдналась до нього
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.05.2020.......................26,6435
Гривна укрепилась на 3.5 копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 2 купеек. Около 11 начали плавное снижение и за полчаса опустились на 1.5 копейки, после чего остановились. Есть информация, подкрепленная ощущениями, что дальше не пускает регулятор.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Гривна примерно в равных долях поступила из казначейства и с суточных сертификатов. Часть ушла в наличку.

В среду объем валютного рынка вырос с 259.6 до 377.9 млн. Чистый спрос составил около 307 млн. Объемы клиентских заявок также выросли, предложение и спрос почти уравновесились.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:28

  heineken написав:
  varlo написав:А курс все ниже :(
26,6313 -0,0187 -0,07%

Так пятница же! О одни хорошие новости: закон подписали,транш дадут,ЗВР растут,банковская система крепка как никогда за время независимости,в банках валюты валом,ставка снижается,кредиты скоро станут еще доступнее,на улице прекрасная погода...можете сами дополнить :oops:


ключевое в банках валюты полно) но депозиты в валюте возвращают с большими трудностями.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:35

  remark написав:
  heineken написав:
  varlo написав:А курс все ниже :(
26,6313 -0,0187 -0,07%

Так пятница же! О одни хорошие новости: закон подписали,транш дадут,ЗВР растут,банковская система крепка как никогда за время независимости,в банках валюты валом,ставка снижается,кредиты скоро станут еще доступнее,на улице прекрасная погода...можете сами дополнить :oops:


ключевое в банках валюты полно) но депозиты в валюте возвращают с большими трудностями.

Пока возвращают)
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:40

  Дед Мороз написав:ключевое в банках валюты полно) но депозиты в валюте возвращают с большими трудностями.

Пока возвращают)[/quote]

https://minfin.com.ua/company/oschadbank/review/157097/
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:42

  rasmus написав:Киев, Львовская пл. и округа, окна:
26.67 - 26.77

Белки:
26.70 - 26.80


белки часто без гривны
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:46

НАК "Нафтогаз" має 5 мільярдів гривень збитків, якщо відняти прибуток від транзиту газу, отриманий від "Газпрому".

Про це заявив виконавчий директор компанії Юрій Вітренко

За його словами, зараз говорять про те, що "Нафтогаз" змінився, став прибутковим, донором бюджету, а не чорною дірою, однак це не зовсім так.

Вітренко вважає, що якщо відняти фінансовий результат напряму, за який він відповідає (транзит газу, відносини з "Газпромом"), то в залишку "Нафтогаз" має величезний збиток. І додав, що ситуація погіршилася 2019 року.

"Тобто на моєму напрямі – відносини з "Газпромом" – 68 млрд гривень прибутку, вони перекривають цей збиток в 5 млрд залишку "Нафтогазу". Але це ненормально, коли після десятикратного підвищення цін найбільша державна компанія в Україні має 5 мільярдів збитків" , – пояснив Вітренко.

Виконавчий директор НАК зазначив, що в компанії відбулися серйозні зміни. На його думку, саме це витягнуло всю енергетичну сферу та "Нафтогаз" із такої ями.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... zpromu.htm
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Торги по доллару к 12 часам на пике активности. Появились крупные продавцы валюты и НБУ опять решил выкупить это предложение, выйдя на торги уже по 26,63 гривны за доллар.
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:59

  prodigy написав:
  rasmus написав:Киев, Львовская пл. и округа, окна:
26.67 - 26.77

Белки:
26.70 - 26.80


белки часто без гривны


А ще частіше білочка ще й без готівкової валюти :mrgreen:
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:59

  Amid написав:
  Искатель написав:Всем поклонникам Порошенко - срочно все доллары и евро слить, а гривну положить на депозит в "Международный инвестиционный банк".


Так, так, полегче. Сейчас не Порошенко при власти. Не надо путать тёплое с мягким, а шоколад со шмарклями. Это имело смысл при предыдущей власти, а не сейчас, когда идут политические преследования оппонентов.

це кого, Микитася?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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