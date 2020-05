Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:59

Amid написав: Искатель написав: Всем поклонникам Порошенко - срочно все доллары и евро слить, а гривну положить на депозит в "Международный инвестиционный банк". Всем поклонникам Порошенко - срочно все доллары и евро слить, а гривну положить на депозит в "Международный инвестиционный банк".



Так, так, полегче. Сейчас не Порошенко при власти. Не надо путать тёплое с мягким, а шоколад со шмарклями. Это имело смысл при предыдущей власти, а не сейчас, когда идут политические преследования оппонентов. Так, так, полегче. Сейчас не Порошенко при власти. Не надо путать тёплое с мягким, а шоколад со шмарклями. Это имело смысл при предыдущей власти, а не сейчас, когда идут политические преследования оппонентов.

це кого, Микитася? це кого, Микитася?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

