Вчора лише ТАЗ наливав по 26.75 онлайн,
сьогодні уйміща банків приєдналась до нього
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:18
Вчора лише ТАЗ наливав по 26.75 онлайн,
сьогодні уйміща банків приєдналась до нього
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:21
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.05.2020.......................26,6435
Гривна укрепилась на 3.5 копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 2 купеек. Около 11 начали плавное снижение и за полчаса опустились на 1.5 копейки, после чего остановились. Есть информация, подкрепленная ощущениями, что дальше не пускает регулятор.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Гривна примерно в равных долях поступила из казначейства и с суточных сертификатов. Часть ушла в наличку.
В среду объем валютного рынка вырос с 259.6 до 377.9 млн. Чистый спрос составил около 307 млн. Объемы клиентских заявок также выросли, предложение и спрос почти уравновесились.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:28
ключевое в банках валюты полно) но депозиты в валюте возвращают с большими трудностями.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:35
Пока возвращают)
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:40
Пока возвращают)[/quote]
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:42
белки часто без гривны
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:46
НАК "Нафтогаз" має 5 мільярдів гривень збитків, якщо відняти прибуток від транзиту газу, отриманий від "Газпрому".
Про це заявив виконавчий директор компанії Юрій Вітренко
За його словами, зараз говорять про те, що "Нафтогаз" змінився, став прибутковим, донором бюджету, а не чорною дірою, однак це не зовсім так.
Вітренко вважає, що якщо відняти фінансовий результат напряму, за який він відповідає (транзит газу, відносини з "Газпромом"), то в залишку "Нафтогаз" має величезний збиток. І додав, що ситуація погіршилася 2019 року.
"Тобто на моєму напрямі – відносини з "Газпромом" – 68 млрд гривень прибутку, вони перекривають цей збиток в 5 млрд залишку "Нафтогазу". Але це ненормально, коли після десятикратного підвищення цін найбільша державна компанія в Україні має 5 мільярдів збитків" , – пояснив Вітренко.
Виконавчий директор НАК зазначив, що в компанії відбулися серйозні зміни. На його думку, саме це витягнуло всю енергетичну сферу та "Нафтогаз" із такої ями.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Торги по доллару к 12 часам на пике активности. Появились крупные продавцы валюты и НБУ опять решил выкупить это предложение, выйдя на торги уже по 26,63 гривны за доллар.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:59
А ще частіше білочка ще й без готівкової валюти
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:59
це кого, Микитася?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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