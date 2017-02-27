Купив євро по 28.8 і розмістив на депозиті під 3% у Тасі
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:00
Купив євро по 28.8 і розмістив на депозиті під 3% у Тасі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:03
Не згідний - тоді б не зміцнювали гривню, так як в результаті від заведеної валюти отримають менше
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:05
может так получиться, что через 3 месяца еще и в убытке будете
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
интересно, 26 будет обоснованным?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:10
Какие чудеса в экономике в прошлом году привели к укреплению до 24?
И почему вас так волнует бюджет? Вы же не бюджетник и не пенсионер
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:12
За крок до перевороту думок ©
А щось в цьому є!
От я вже забрав з одного банку першу солідну частину скирди і..... поповнив нею стовпець в іншому банку на листопад під 18,5%(так,знаю зараз такими % і не пахне, то добре, що я застовбився), а що невмістилось туди, то решту закинув на січень під 17,5%
А от в кінці місяця підходить другий солідний кусень скирди(а всіх таких куснів є три - третій припадає на кінець літа) - то частиною погашу 2 кредитки, а решту - або всю конвертую на доляр, або частину на доляр - частину на гривнедепо!
От тут, напевно, можна сказати, що обезбашеність - моє друге ім'я!
Всім гарного дня!
Не перемикайтесь! ©®™
п. с.
Коронавірус змінив мені(мабуть і всім) плани, а так, то я б зараз бігав по ВП і банках в пошуках цікавого розтермінування/іпотеки на бетон!
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 15 тра, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:15
депо річне,
який збиток, якщо інфляція біля нуля в євро зоні?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:20
Кардіограма ліквідності - банки самі винні
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки: 55 419 млн.
Овернайти дебіт - 6%(8%): 13608 млн.
Овернайти кредит 10%(12%): 8 млн.грн.
Загальна добова ліквідність: 69 019,25 млн. гривень.
Сьогодні день регулювання ліквідності від НБУ. Сьогодні банкам доступні 124 135 млн.грн. тижневих сертифікатів, та скільки знову пійде в тижневі під 8 відсотків дізнаємось тільки у понеділок.
Та що ж спонукало мене знову подати загальнодобову ліквідність?
Хочу поділитися тим, що, на мій погляд, самі винні банки в останніх перетурбаціях з курсом доляру, хоча і з подачі самого НБУ.
1) С початку березня, роблять 0 відсоткову ставку під гривньові авуари, підвищуючи, як можливу валютну позу для банків, так і необхідні гривньові резерви для цього. На малюнку видно що банки набралися того доляра до несхочу задравши як його ціну, так і підвищили середні нормативи гривньового регулювання в квітні.
2) І вже в квітні схаменулись, що задорого набрались і распродаються так, що в травні норматив резерву (жовта лінія) впав більше ніж вирос за квітень.
Першоджерела:
ВО
PS
Ну і на останок Самолітарку хочу порадити перестати себе самозамбувати! Ну який ріст ліквідності вчора, коли він вже впав завдяки сплаті за аукціон. Та, за малюнком, подивись як червона лінія, в цілому, йде донизу!
А ще цікаво, в кого відносно ВВП більше надрукують, у нас, чи в Америці, Європі,... ?
Саме погане в цьому розкладі те, що гривня дорожчає відносно доляра, не дивлячись на потуги НБУ її здешевшати завдяки ставці регулювання, та на те ціни на ніщаки ростуть. Мені здається інфляція більша ніж малює ДержСтат
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 15 тра, 2020 13:55, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:28
s0v7a
>>ціни на ніщаки ростуть
Що це
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Никому не надо ? Совсем недорого, много земли в парковой зоне в центре города прямо на берегу моря, современный стадион, бассейн, гостиница, фитнесс-центр.
Стадион «Черноморец» не смогли продать даже после пятикратного снижения цены.
Провалом закончилась 15 попытка продать стадион «Черноморец» в одесском парке Шевченко.
Аукцион, организованный Фондом гарантирования вкладов физических лиц, должен был состояться 13 мая.
Стартовую цену снизили по сравнению с прошлым разом в три раза — с 733 млн грн до 228 млн, а по сравнению с самой первой попыткой — в пять (с 1,1 млрд грн). Однако желающих приобрести этот актив по-прежнему нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
|