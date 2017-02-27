Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:12

Yuri_61 написав: Гривнедепозитчики будут в 2020 году шоколаде

они смелый безбашенный народ, я им даже где то завидую Гривнедепозитчики будут в 2020 году шоколадеони смелый безбашенный народ, я им даже где то завидую

А щось в цьому є!От я вже забрав з одного банку першу солідну частину скирди і..... поповнив нею стовпець в іншому банку на листопад під 18,5%(так,знаю зараз такими % і не пахне, то добре, що я застовбився), а що невмістилось туди, то решту закинув на січень під 17,5%А от в кінці місяця підходить другий солідний кусень скирди(а всіх таких куснів є три - третій припадає на кінець літа) - то частиною погашу 2 кредитки, а решту - або всю конвертую на доляр, або частину на доляр - частину на гривнедепо!От тут, напевно, можна сказати, що обезбашеність - моє друге ім'я!Всім гарного дня!Не перемикайтесь! ©®™п. с.Коронавірус змінив мені(мабуть і всім) плани, а так, то я б зараз бігав по ВП і банках в пошуках цікавого розтермінування/іпотеки на бетон!