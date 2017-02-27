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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5418541954205421>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 331
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
7
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:00

  vovakwasov написав:Вчора злив на готівці ще 2000 доларів по 26,70 (придбаних по 24,хх) та розмістив на депозиті "Вільний" в Пумбі під 10% (жалкую, що не злив по 28,хх :()

Купив євро по 28.8 і розмістив на депозиті під 3% у Тасі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:03

  Ser Fil написав:К Этим выборам можем и к 24 сходить: большой ввод и обнал намечается
Истерика устроенная нам Зеленским и К как то странно совпала по времени с оглашением нами появления в Украине Григория (Гечо) Харцилава. Разъясняем. Информация о его появлении попала к нам случайно. У нас нет возможности полного мониторинга въезда\выезда в\из Украины. Наблюдая за мероприятиями приема партии эвакуированных из Турции и соблюдением режима санации, мы случайно зацепились за эту фамилию. Одну из четырех которые есть в нашей базе на него. Собственно он никакой не Харцилава и не какой не грузин. Настоящее имя этого человека Касым Юсеф и он курд по национальности. Точнее курд-иезид. Мы очень далеки от того, чтобы на основании этого строить какие то конспирологические теории - это просто информация. Касым Юсеф - специалист по "серым" и "темным" международным трансзакциям с обналичиванием больших сумм денег в национальных валютах по заказу. Появление этого специалиста в Украине означает что, во-первых - кому то нужны очень большие объемы наличных денег и во-вторых - средства для обналичивании находятся за пределами Украины (иначе пользовались своими обнальщиками) и недоступны по каким то причинам клиенту. Скорее всего речь опять идет о вкладав в оманские банки. Ближний Восток, банковские системы с отрицательным международным рейтингом - этокак раз среда активности г-на Юсефа. Зная, какие проценты снимаются на таких операциях, можем предположить, что деньги ОЧЕНЬ нужны.

Не згідний - тоді б не зміцнювали гривню, так як в результаті від заведеної валюти отримають менше
L
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:05

  flyman написав:
  vovakwasov написав:Вчора злив на готівці ще 2000 доларів по 26,70 (придбаних по 24,хх) та розмістив на депозиті "Вільний" в Пумбі під 10% (жалкую, що не злив по 28,хх :()

Купив євро по 28.8 і розмістив на депозиті під 3% у Тасі
может так получиться, что через 3 месяца еще и в убытке будете :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Волк написав:Так что на момент курс является рыночным и обоснованным, даже без особых манипуляций по стороны регулятора
интересно, 26 будет обоснованным?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:10

  холява написав:Здравствуйте .
Проезжая только что возле Агриколь обнаружил курс продажи 26.77 ))))

Где же Юрий 61,который просто обязан обьяснить, в частности мне, какие такие чудеса произошли в нашей экономике и в банках , что гривна так укрепился ?

...... выпрашивать деньги у МВФ и укрепляя собственную валюту ?
Что они будут платить пенсионерам ?
Как наполнять бюджет.?,Ю.? ,КОРОЧЕ ,ЮРИЙ 61 сейчас все ждут Ваших пояснений !

РЫ СЫ ...извините не доллар а гривна укрепилась
Какие чудеса в экономике в прошлом году привели к укреплению до 24?
И почему вас так волнует бюджет? Вы же не бюджетник и не пенсионер :)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:12

За крок до перевороту думок ©

  Yuri_61 написав:Гривнедепозитчики будут в 2020 году шоколаде
они смелый безбашенный народ, я им даже где то завидую

А щось в цьому є! :D
От я вже забрав з одного банку першу солідну частину скирди і..... поповнив нею стовпець в іншому банку на листопад під 18,5%(так,знаю зараз такими % і не пахне, то добре, що я застовбився), а що невмістилось туди, то решту закинув на січень під 17,5%

А от в кінці місяця підходить другий солідний кусень скирди(а всіх таких куснів є три - третій припадає на кінець літа) - то частиною погашу 2 кредитки, а решту - або всю конвертую на доляр, або частину на доляр - частину на гривнедепо!

От тут, напевно, можна сказати, що обезбашеність - моє друге ім'я! :D :mrgreen:

Всім гарного дня!
Не перемикайтесь! ©®™ :mrgreen:

п. с.
Коронавірус змінив мені(мабуть і всім) плани, а так, то я б зараз бігав по ВП і банках в пошуках цікавого розтермінування/іпотеки на бетон!
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 15 тра, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:15

  Proofy написав:
  flyman написав:
  vovakwasov написав:Вчора злив на готівці ще 2000 доларів по 26,70 (придбаних по 24,хх) та розмістив на депозиті "Вільний" в Пумбі під 10% (жалкую, що не злив по 28,хх :()

Купив євро по 28.8 і розмістив на депозиті під 3% у Тасі
может так получиться, что через 3 месяца еще и в убытке будете :)

депо річне,
який збиток, якщо інфляція біля нуля в євро зоні?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:20

Кардіограма ліквідності - банки самі винні


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Коррахунки: 55 419 млн.

Овернайти дебіт - 6%(8%): 13608 млн.

Овернайти кредит 10%(12%): 8 млн.грн.

Загальна добова ліквідність: 69 019,25 млн. гривень.

Сьогодні день регулювання ліквідності від НБУ. Сьогодні банкам доступні 124 135 млн.грн. тижневих сертифікатів, та скільки знову пійде в тижневі під 8 відсотків дізнаємось тільки у понеділок.

Та що ж спонукало мене знову подати загальнодобову ліквідність?

Хочу поділитися тим, що, на мій погляд, самі винні банки в останніх перетурбаціях з курсом доляру, хоча і з подачі самого НБУ.

1) С початку березня, роблять 0 відсоткову ставку під гривньові авуари, підвищуючи, як можливу валютну позу для банків, так і необхідні гривньові резерви для цього. На малюнку видно що банки набралися того доляра до несхочу задравши як його ціну, так і підвищили середні нормативи гривньового регулювання в квітні.
2) І вже в квітні схаменулись, що задорого набрались і распродаються так, що в травні норматив резерву (жовта лінія) впав більше ніж вирос за квітень.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

PS
Ну і на останок Самолітарку хочу порадити перестати себе самозамбувати! Ну який ріст ліквідності вчора, коли він вже впав завдяки сплаті за аукціон. Та, за малюнком, подивись як червона лінія, в цілому, йде донизу!

А ще цікаво, в кого відносно ВВП більше надрукують, у нас, чи в Америці, Європі,... ?

Саме погане в цьому розкладі те, що гривня дорожчає відносно доляра, не дивлячись на потуги НБУ її здешевшати завдяки ставці регулювання, та на те ціни на ніщаки ростуть. Мені здається інфляція більша ніж малює ДержСтат :-(

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 15 тра, 2020 13:55, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:28

s0v7a

>>ціни на ніщаки ростуть

Що це
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Никому не надо ? Совсем недорого, много земли в парковой зоне в центре города прямо на берегу моря, современный стадион, бассейн, гостиница, фитнесс-центр.

Стадион «Черноморец» не смогли продать даже после пятикратного снижения цены.
Провалом закончилась 15 попытка продать стадион «Черноморец» в одесском парке Шевченко.
Аукцион, организованный Фондом гарантирования вкладов физических лиц, должен был состояться 13 мая.
Стартовую цену снизили по сравнению с прошлым разом в три раза — с 733 млн грн до 228 млн, а по сравнению с самой первой попыткой — в пять (с 1,1 млрд грн). Однако желающих приобрести этот актив по-прежнему нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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