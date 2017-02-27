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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5418541954205421

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 331
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
7
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:35

  Zebra написав:
  Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить? :idea:

Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+
Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+

Итого, кто не послушал загонял и вместо покупки бакса по 26.5 2 месяца назад зашел на грн депо, сейчас имеет 26.5*1.02 = 27.03 и получил +2% в долларе за 2 месяца. Кто послушал - ну пока что хоть не в минусе, и то хорошо. Но точка минуса уже близко :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:40

  greenozon написав:s0v7a

>>ціни на ніщаки ростуть

Що це



Вітаю greenozon!
Ну, для мене, як діабетіка, ніщаком є, наприклад, гречана крупа!

А що?

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 15 тра, 2020 13:43, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Экономист предположил, что летом гривна может снова укрепиться до 25 грн/$
https://minfin.com.ua/2020/05/07/44836687/
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Торги по доллару к обеду на пике активности. Выкуп доллара Нацбанком по 26,63 гривны - сдерживает проседание котировок.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Феномен положительного платежного баланса
По словам экономиста, несмотря на производственные потери и падение доходов населения страна сохраняет или нулевой, или даже немного положительный платежный баланс.

Такой феномен, по его мнению, обеспечивают несколько факторов:

работники. Их 3 млн человек, в Украину вернулись 320 тысяч, то есть 10%. Работники дают нам $14 млрд «плюса» по платежному балансу. Допустим, за 2-3 месяца локдауна и простоя мы потеряем $4 млрд. Но $10 млрд остается;
торговый баланс. Он был отрицательным –$5 млрд. Этот «минус» уменьшится до $3 млрд. Во-первых, по платежному балансу мы на $12 млрд закупаем ежегодно нефти, газа и энергетического угля по импорту. Согласно наших подсчетов, по цене энергетических фьючерсов до конца года — мы уже экономим $5,7 млрд. Считайте еще один транш МВФ! Кроме того, на 20% упала покупательная способность населения на импорт. По результатам года это еще плюс $4 млрд;
туризм. Украинцы ежегодно вывозят $10 млрд, путешествуя по миру. По крайней мере на пол года международный туризм будет заморожен, это уже экономия $5 млрд.
Delta oporteat nos salvos fieri!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:07

ТИША СКРІЗЬ.
ЩОСЬ ПОВИННО СТАТИСЯ ХУ....ВЕ.
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  #<1 ... 5418541954205421
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