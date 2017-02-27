Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:51

Феномен положительного платежного баланса

По словам экономиста, несмотря на производственные потери и падение доходов населения страна сохраняет или нулевой, или даже немного положительный платежный баланс.



Такой феномен, по его мнению, обеспечивают несколько факторов:



работники. Их 3 млн человек, в Украину вернулись 320 тысяч, то есть 10%. Работники дают нам $14 млрд «плюса» по платежному балансу. Допустим, за 2-3 месяца локдауна и простоя мы потеряем $4 млрд. Но $10 млрд остается;

торговый баланс. Он был отрицательным –$5 млрд. Этот «минус» уменьшится до $3 млрд. Во-первых, по платежному балансу мы на $12 млрд закупаем ежегодно нефти, газа и энергетического угля по импорту. Согласно наших подсчетов, по цене энергетических фьючерсов до конца года — мы уже экономим $5,7 млрд. Считайте еще один транш МВФ! Кроме того, на 20% упала покупательная способность населения на импорт. По результатам года это еще плюс $4 млрд;

туризм. Украинцы ежегодно вывозят $10 млрд, путешествуя по миру. По крайней мере на пол года международный туризм будет заморожен, это уже экономия $5 млрд.