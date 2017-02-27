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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5420542154225423>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 331
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
7
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:44

  flyman написав:
  Proofy написав:
  flyman написав:Купив євро по 28.8 і розмістив на депозиті під 3% у Тасі
может так получиться, что через 3 месяца еще и в убытке будете :)

депо річне,
який збиток, якщо інфляція біля нуля в євро зоні?
жаба не будет душить, если, например, через месячишко упадет на гривну?
Я так конвертнул через гривну, со следующего дня гривна начала укрепляться, жаба напоминала мне об этом. Лучше бы Алекса2006го послушал :-)
Востаннє редагувалось Proofy в П'ят 15 тра, 2020 14:56, всього редагувалось 6 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:47

  Волк написав:Proofy
Да, курс 26 возможен. И такие обстоятельства могут сложиться. Коллега Orest хорошо описывал возможный фундамент еще в марте

Я по технике 25,5 в августе вижу,примерно.Сейчас видим коррекционную волну после импульса роста.На 25,5,вернее, ниже 26 стоит присматриваться к объемным покупкам.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:50

Patrick
Разница с летом 2019-го есть, и притом существенная. Я бы не надеялся на 25 (и даже на 26 к концу 2-го квартала)
http://prntscr.com/shbcnh
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:50

  varlo написав:Феномен положительного платежного баланса
По словам экономиста, несмотря на производственные потери и падение доходов населения страна сохраняет или нулевой, или даже немного положительный платежный баланс.

Такой феномен, по его мнению, обеспечивают несколько факторов:

работники. Их 3 млн человек, в Украину вернулись 320 тысяч, то есть 10%. Работники дают нам $14 млрд «плюса» по платежному балансу. Допустим, за 2-3 месяца локдауна и простоя мы потеряем $4 млрд. Но $10 млрд остается;
торговый баланс. Он был отрицательным –$5 млрд. Этот «минус» уменьшится до $3 млрд. Во-первых, по платежному балансу мы на $12 млрд закупаем ежегодно нефти, газа и энергетического угля по импорту. Согласно наших подсчетов, по цене энергетических фьючерсов до конца года — мы уже экономим $5,7 млрд. Считайте еще один транш МВФ! Кроме того, на 20% упала покупательная способность населения на импорт. По результатам года это еще плюс $4 млрд;
туризм. Украинцы ежегодно вывозят $10 млрд, путешествуя по миру. По крайней мере на пол года международный туризм будет заморожен, это уже экономия $5 млрд.

Класно эксперт думает, для него лучшие граждане - бомжы, не потребляют газ и топливо, не покупают импорт и не ездят на отдых.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:02

  сірий написав:ТИША СКРІЗЬ.
ЩОСЬ ПОВИННО СТАТИСЯ ХУ....ВЕ.

Или люди ду""ки, что покупают доллар по 26-27 или правительство и экономисты, свёрствующие бюджет по 29,5 ду""ки. :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:03

  Moneta написав:
  vovakwasov написав:Вчора злив на готівці ще 2000 доларів по 26,70 (придбаних по 24,хх) та розмістив на депозиті "Вільний" в Пумбі під 10% (жалкую, що не злив по 28,хх :()



6 лет назад, примерно в эту же пору года я также попал, слившись по 11.55.
но тогда хоть дельта рекламой со слоном под 26% безналоговых звала, а нынешние х̶а̶л̶я̶в̶щ̶и̶к̶и партнеры уполовинятся под несчастные 10%

и самое забавное уверены, что наипали систему, и когда всей экономике плохо им будет хорошо! почему? да ведь дед Яша пообещал! пофиг, что аренда летит вниз, стройки морозятся, платежи по крдитам вниз, налоговые сборы вниз, пром.производство вниз, безработица вверх, денежные агрегаты прут как на дрожжах... но дед Яша пообещал стабильность твердо и четко. :lol:


до осени можно играться в гривневые депозиты имхо конечно...
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 тра, 2020 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:04

  Starikan написав:
  холява написав:Здравствуйте .
Проезжая только что возле Агриколь обнаружил курс продажи 26.77 ))))

Где же Юрий 61,который просто обязан обьяснить, в частности мне, какие такие чудеса произошли в нашей экономике и в банках , что гривна так укрепился ?

...... выпрашивать деньги у МВФ и укрепляя собственную валюту ?
Что они будут платить пенсионерам ?
Как наполнять бюджет.?,Ю.? ,КОРОЧЕ ,ЮРИЙ 61 сейчас все ждут Ваших пояснений !

РЫ СЫ ...извините не доллар а гривна укрепилась
Какие чудеса в экономике в прошлом году привели к укреплению до 24?
И почему вас так волнует бюджет? Вы же не бюджетник и не пенсионер :)


та какие чудеса ? Самый большой в истории Украины урожай не в счёт ?
Обобрали с/х производителей - они вкладывались в урожай по курсу 28+, платили зарплаты и за паи по 26+,а продали большей частью по 23-24. И теперь при форс-мажорных обстоятельствах даже самоубийства происходят :oops: Ведь "жирка" накопить не получилось.....
Ну и металл с рудами в прошлом году держались очень неплохо
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:05

  vitaliian написав:
до осени можно играться в гривневые депозиты


до августа ))
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:12

  Vitalych-new написав:
  Starikan написав:
  холява написав:Здравствуйте .
Проезжая только что возле Агриколь обнаружил курс продажи 26.77 ))))

Где же Юрий 61,который просто обязан обьяснить, в частности мне, какие такие чудеса произошли в нашей экономике и в банках , что гривна так укрепился ?

...... выпрашивать деньги у МВФ и укрепляя собственную валюту ?
Что они будут платить пенсионерам ?
Как наполнять бюджет.?,Ю.? ,КОРОЧЕ ,ЮРИЙ 61 сейчас все ждут Ваших пояснений !

РЫ СЫ ...извините не доллар а гривна укрепилась
Какие чудеса в экономике в прошлом году привели к укреплению до 24?
И почему вас так волнует бюджет? Вы же не бюджетник и не пенсионер :)


та какие чудеса ? Самый большой в истории Украины урожай не в счёт ?
Обобрали с/х производителей - они вкладывались в урожай по курсу 28+, платили зарплаты и за паи по 26+,а продали большей частью по 23-24. И теперь при форс-мажорных обстоятельствах даже самоубийства происходят :oops: Ведь "жирка" накопить не получилось.....
Ну и металл с рудами в прошлом году держались очень неплохо

У нас уже недели три как зерно не отгружается в Азовских портах. (запрет правительства на вывоз) :roll:
Не знаю, как другие сельхозпроизводители, у меня за 5 лет каждый год земля даёт хорошую прибыль. За тот год, просто раза в полтора меньше доход был. Больше слушайте тех, кто лапшу вешает, что земля это не прибыльно, это прогар - бред нереальный
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:19

  Proofy написав:
  flyman написав:
  Proofy написав:может так получиться, что через 3 месяца еще и в убытке будете :)

депо річне,
який збиток, якщо інфляція біля нуля в євро зоні?
жаба не будет душить, если, например, через месячишко упадет на гривну?
Я так конвертнул через гривну, со следующего дня гривна начала укрепляться, жаба напоминала мне об этом. Лучше бы Алекса2006го послушал :-)

не буде, так як у того хто купував долар ПА5 у 2007
якщо просяде більше, то буду "усрєдняться" і ще докуплю
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 тра, 2020 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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