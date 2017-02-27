koder написав:Patrick Разница с летом 2019-го есть, и притом существенная. Я бы не надеялся на 25 (и даже на 26 к концу 2-го квартала) http://prntscr.com/shbcnh
koder Это так, сірому для настроения написал имея ввиду Рыжика, будет он или нет сегодня. Я надеялся на 27 или около этой цифры на текущий момент, но не исключал снижения. Согласен, что год на год не приходится, поживем увидим. PS. Полюбил индекс доллара цифру 100 в последнее время ))
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