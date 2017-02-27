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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54215422542354245425>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 331
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
7
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:21

  koder написав:Patrick
Разница с летом 2019-го есть, и притом существенная. Я бы не надеялся на 25 (и даже на 26 к концу 2-го квартала)
http://prntscr.com/shbcnh

koder Это так, сірому для настроения написал имея ввиду Рыжика, будет он или нет сегодня. Я надеялся на 27 или около этой цифры на текущий момент, но не исключал снижения. Согласен, что год на год не приходится, поживем увидим.
PS. Полюбил индекс доллара цифру 100 в последнее время ))
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:21

  BIGor написав:.. лучшие граждане - бомжы, не потребляют газ и топливо, не покупают импорт и не ездят на отдых.

так и есть, потребление зло, особенно когда потребляешь импортное
Make Ukraine Great Again!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

даже не мечтайте о подскоке рыжика
токо вниз с крыши
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:26

  promyshlennik написав:Больше слушайте тех, кто лапшу вешает, что земля это не прибыльно, это прогар - бред нереальный

Наверное, одесский фермер повесился из-за сверхприбылей.
https://od.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... sja-fermer
В селе Шевченково Килийского района Одесской области фермер покончил жизнь самоубийством из-за засухи.

Засуха уничтожила треть урожая в Одесской области. Фермеры в отчаянии ждут помощи от чиновников. Кто возместит ущерб?

https://biz.liga.net/ekonomika/prodovol ... proishodit
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:37

  reus написав:
  promyshlennik написав:Больше слушайте тех, кто лапшу вешает, что земля это не прибыльно, это прогар - бред нереальный

Наверное, одесский фермер повесился из-за сверхприбылей.
https://od.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... sja-fermer
В селе Шевченково Килийского района Одесской области фермер покончил жизнь самоубийством из-за засухи.


Ну-да ну-да. А неделю назад "86-е место в списке богатейших людей России" не знал что со всеми своими лярдами делать из-за засухи. С ним, правда, спиритический сеанс (чтобы это подтвердить) еще не успели организовать.
52-летний российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом изданию РБК рассказали двое его знакомых.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:41

  Patrick написав:
  сірий написав:ТИША СКРІЗЬ...

Може відбутися корекція вгору, а може й ні. Не сприймайте все так близько до серця.

ВИ ПРО ЩО?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:45

  сірий написав:
  Patrick написав:
  сірий написав:ТИША СКРІЗЬ...

Може відбутися корекція вгору, а може й ні. Не сприймайте все так близько до серця.

ВИ ПРО ЩО?

ну, ви ж писали: "ЩОСЬ ПОВИННО СТАТИСЯ ХУ....ВЕ"...то люди вас заспокоюють :lol:
vovamuha007
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,6200 -0,0300 -0,11%
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:03

15-50:
Харьков 26.76 - 26.79 (утром 26.80 - 26.85).
Большинство предложений на покупку-продажу наличного доллара:
26.75..26.76 - 26.80 (ПОВ, опт). Спред сузился до 4-5 коп.

Сумы 26.75 - 26.85 (26.75 - 26.88)
Полтава 26.73 - 26.80 (26.80 - 26.87)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:10

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................15.05.2020..............18.05.2020
дата розрахунку................14.05.2020..............15.05.2020
Євро...................................28,7869....................28,7677
Долар США........................26,6792....................26,638
После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 2 купеек. Около 11 начали плавное снижение и за полчаса опустились на 1.5 копейки, после чего остановились. Есть информация, подкрепленная ощущениями, что дальше не пускает регулятор.
Затянувшийся период стабильности завершился проседанием на 2 копейки перед самым определением официального курса.
Официальный курс встретили котировками 26.6100 - 26.6300. За день снизились на 4 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 26.3740 (+21) +26
2018 - 26.2108 (+4) +42

2017 - 26.4719 (-0)
2016 - 25.4522 (+14)
Сибарит
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