koder написав:Patrick Разница с летом 2019-го есть, и притом существенная. Я бы не надеялся на 25 (и даже на 26 к концу 2-го квартала) http://prntscr.com/shbcnh
koder Это так, сірому для настроения написал имея ввиду Рыжика, будет он или нет сегодня. Я надеялся на 27 или около этой цифры на текущий момент, но не исключал снижения. Согласен, что год на год не приходится, поживем увидим. PS. Полюбил индекс доллара цифру 100 в последнее время ))
В селе Шевченково Килийского района Одесской области фермер покончил жизнь самоубийством из-за засухи.
Ну-да ну-да. А неделю назад "86-е место в списке богатейших людей России" не знал что со всеми своими лярдами делать из-за засухи. С ним, правда, спиритический сеанс (чтобы это подтвердить) еще не успели организовать.
52-летний российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом изданию РБК рассказали двое его знакомых.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................15.05.2020..............18.05.2020 дата розрахунку................14.05.2020..............15.05.2020 Євро...................................28,7869....................28,7677 Долар США........................26,6792....................26,638 После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки. Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 2 купеек. Около 11 начали плавное снижение и за полчаса опустились на 1.5 копейки, после чего остановились. Есть информация, подкрепленная ощущениями, что дальше не пускает регулятор. Затянувшийся период стабильности завершился проседанием на 2 копейки перед самым определением официального курса. Официальный курс встретили котировками 26.6100 - 26.6300. За день снизились на 4 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 26.3740 (+21) +26 2018 - 26.2108 (+4) +42