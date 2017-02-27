Потрясающая стабильность. Летят года, а курс плюс-минус 26
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:17
Потрясающая стабильность. Летят года, а курс плюс-минус 26
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
От скажіть - що доброго станеться, чи яке добро принесе той факт, якщо наступного місяця курс стане 30? (чи 35 - тут вже виберіть цифру, яка вам подобається)
Стане легше жити?
- якщо ні, то чого стогнете тут, що курс "не такий, а має бути вищий"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:21
Grand Touring
С сентябрём не согласен.
Летом (и так уже подешевевший с начала года на 40%) газ не продаётся. Поэтому прибыль (жирок) у Нафтогаза появится в декабре.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26,6150 -0,0350 -0,13%
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:40
Це представ, наскільки По і Го загнали курс, що 5й рік "стабільно"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:40
Всякое бывает. Значит не тем засадил может. Это же юг Одесской области. И не факт, что его из-за урожая... То что пишут - это палка на двое
Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:52
Все по "макроэкономической науке"
За эти года Currency board (ДенБаза/ЗВР) опустился с плюс-минус 25 до плюс-минус 20. И тенденция продолжается...
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26,6175 -0,0325 -0,12%
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:08
Какой-то заколдованный круг
4 года +-20 копеек
и это пройдет
|