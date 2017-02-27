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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5422542354245425>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 331
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
7
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:17

  Сибарит написав:Этот день в истории:
2019 - 26.3740
2018 - 26.2108
2017 - 26.4719
2016 - 25.4522


Потрясающая стабильность. Летят года, а курс плюс-минус 26 :D
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

От скажіть - що доброго станеться, чи яке добро принесе той факт, якщо наступного місяця курс стане 30? (чи 35 - тут вже виберіть цифру, яка вам подобається)
Стане легше жити?
- якщо ні, то чого стогнете тут, що курс "не такий, а має бути вищий"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:21

Grand Touring

С сентябрём не согласен.
Летом (и так уже подешевевший с начала года на 40%) газ не продаётся. Поэтому прибыль (жирок) у Нафтогаза появится в декабре.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Стане легше жити?
- якщо ні, то чого стогнете тут, що курс "не такий, а має бути вищий"?

долярчик в приметы верите? когда все ждут девала его как правило нет. Пусть ждут, гривне от этого почему то лучше)
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,6150 -0,0350 -0,13%
Delta oporteat nos salvos fieri!
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varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:40

  freeze написав:
  Сибарит написав:Этот день в истории:
2019 - 26.3740
2018 - 26.2108
2017 - 26.4719
2016 - 25.4522


Потрясающая стабильность. Летят года, а курс плюс-минус 26 :D

Це представ, наскільки По і Го загнали курс, що 5й рік "стабільно"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:40

  reus написав:
  promyshlennik написав:Больше слушайте тех, кто лапшу вешает, что земля это не прибыльно, это прогар - бред нереальный

Наверное, одесский фермер повесился из-за сверхприбылей.
https://od.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... sja-fermer
В селе Шевченково Килийского района Одесской области фермер покончил жизнь самоубийством из-за засухи.

Засуха уничтожила треть урожая в Одесской области. Фермеры в отчаянии ждут помощи от чиновников. Кто возместит ущерб?

https://biz.liga.net/ekonomika/prodovol ... proishodit

Всякое бывает. Значит не тем засадил может. Это же юг Одесской области. И не факт, что его из-за урожая... То что пишут - это палка на двое
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:52

  freeze написав:
  Сибарит написав:Этот день в истории:
2019 - 26.3740
2018 - 26.2108
2017 - 26.4719
2016 - 25.4522


Потрясающая стабильность. Летят года, а курс плюс-минус 26 :D

Все по "макроэкономической науке" :D
За эти года Currency board (ДенБаза/ЗВР) опустился с плюс-минус 25 до плюс-минус 20. И тенденция продолжается... :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,6175 -0,0325 -0,12%
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http://www.savedelta.org.ua/
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  Сибарит написав:Долар США........................26,6792....................26,638

Этот день в истории:
2019 - 26.3740 (+21) +26
2018 - 26.2108 (+4) +42

2017 - 26.4719 (-0)


Какой-то заколдованный круг
4 года +-20 копеек
и это пройдет
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