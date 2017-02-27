Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:20

От скажіть - що доброго станеться, чи яке добро принесе той факт, якщо наступного місяця курс стане 30? (чи 35 - тут вже виберіть цифру, яка вам подобається)

Стане легше жити?

- якщо ні, то чого стогнете тут, що курс "не такий, а має бути вищий"?