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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5423542454255426>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 331
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
7
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:11

  ЧИА написав:
  Сибарит написав:Долар США........................26,6792....................26,638

Этот день в истории:
2019 - 26.3740 (+21) +26
2018 - 26.2108 (+4) +42

2017 - 26.4719 (-0)


Какой-то заколдованный круг
4 года +-20 копеек



з 2015 спокійно сидіти в депо. от і вся арифметика
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:12

  Zebra написав:Дурни которые сливают сейчас доллар, включите телевизор, ВСЕ НОВОСТИ только о аппокалипсисе что в мире, что в Украине.

https://tsn.ua/
https://podrobnosti.ua/

Уже завтра доллар будут сметать с двойной силой, т.к по новостям только и визжат, что коронавирус уже фиксируется в городах и селах. Нет более сильной движущей силы на рынках, чем страх и жадность.


почему именно сейчас? 21-23 числа. И нерезы купили 20млрд госов в прошлой неделе. Зачем спешить?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:19

Давайте создадим комитет, кто-то будет президентом этого комитета.

В комитете будем решать когда сливать, когда не сливать. При выиграше какая-то часть % от прибыли будет финансировать членов политбюро этого комитета.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:22

  vitaliian написав:
до осени можно играться в гривневые депозиты имхо конечно...

Выплаты новым безработным задерживают на 2 месяца. Свеженькую гривну стараются всеми силами удерживать.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:32

Дефіцит зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС у першому кварталі 2020 року виріс на 67,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 944,2 млн доларів.

Про це свідчать дані Держстату.

Зазначається, що експорт упав на 6,4% - до 5,57 млрд доларів, імпорт зберігся на рівні 6,52 млрд доларів.

Водночас на 375% (до 334 млн доларів) зріс профіцит у торгівлі послугами: експорт послуг виріс на 7,8% - до 41,04 млрд дол, а імпорт скоротився на 2,4% - до 0,7 млрд дол.

Загалом від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 1 кварталі 2020 році скоротилося до 9,4 млн дол з 437,9 млн дол за аналогічний квартал 2019 року.

За даними Держстату, за перші три місяці цього року експорт товарів і послуг скоротився на 0,3% - до 14,68 млрд дол, а імпорт - на 3,1%, до 14,69 млрд дол.

У цілому в торгівлі товарами в першому кварталі 2020 року дефіцит знизився на 29,6% - до 1,06 млрд доларів за рахунок того, що імпорт впав на 3,4% - до 13,31 млрд дол, а експорт - на 0,2%, до 12,25 млрд дол.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:32

За перший квартал 2020-го року реальний ВВП України зменшився на 1,5% (у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Порівняно з четвертим кварталом 2019-го ВВП зменшився на 0,8% (з урахуванням сезонного фактору).
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:53

  Игорь Алексеевич написав:меня всегда спрашивали почему я с января пишу про 15 мая и что потом увидим реальный курс доляра
я всегда отвечал, что в мае выходят последние спекулянты дружбаны леры и рожковой из бумаг.
а теперь ещё по спец заказу завтра отчёт смолия, где его спецом пошлют на небо за звёздочкой.
поэтому уже после 15 мая, будем видеть как меняется курс у.е. и его резкий взлёт в начале июня.


от правду, колега, говорив...курс міняється :lol:
vovamuha007
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:59

Долярчик
Работа такая. Только в методичках темы меняются с 2014 года: всё развалиться, все замерзнут, безвиза не будет, Газпром не подпишет новый контракт на транзит, рынка земли не будет, все усохнет на полях, урожая не будет, банковский закон продинамят...А еще под выборы как они активизируються. Осень будет веселой.
Иногда срабатывает и тогда на время курс валюты начинает лихорадить. Но уже все реже и реже.
Против любого виРУСа, рано или поздно начинают вырабатываться антитела. Но раз у вас так подгорает, значит вы еще заражены "братской" заботой.
kasikdarlics
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:03

  Долярчик написав:От скажіть - що доброго станеться, чи яке добро принесе той факт, якщо наступного місяця курс стане 30? (чи 35 - тут вже виберіть цифру, яка вам подобається)
Стане легше жити?
- якщо ні, то чого стогнете тут, що курс "не такий, а має бути вищий"?


я говорил сливать по 28 или евро по 30. Евро перед этим курил по 26.7. Выиграш ~5-6грн. Банду геть! :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:08

  Moneta написав:
  vovakwasov написав:Вчора злив на готівці ще 2000 доларів по 26,70 (придбаних по 24,хх) та розмістив на депозиті "Вільний" в Пумбі під 10% (жалкую, що не злив по 28,хх :()



6 лет назад, примерно в эту же пору года я также попал, слившись по 11.55.
но тогда хоть дельта рекламой со слоном под 26% безналоговых звала, а нынешние х̶а̶л̶я̶в̶щ̶и̶к̶и партнеры уполовинятся под несчастные 10%

и самое забавное уверены, что наипали систему, и когда всей экономике плохо им будет хорошо! почему? да ведь дед Яша пообещал! пофиг, что аренда летит вниз, стройки морозятся, платежи по крдитам вниз, налоговые сборы вниз, пром.производство вниз, безработица вверх, денежные агрегаты прут как на дрожжах... но дед Яша пообещал стабильность твердо и четко. :lol:


Охря видео записал что пока этого нету. Может будет позже.
Стройки морозятся или тупят с августа 2019
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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