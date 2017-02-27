з 2015 спокійно сидіти в депо. от і вся арифметика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:11
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:12
почему именно сейчас? 21-23 числа. И нерезы купили 20млрд госов в прошлой неделе. Зачем спешить?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:19
Давайте создадим комитет, кто-то будет президентом этого комитета.
В комитете будем решать когда сливать, когда не сливать. При выиграше какая-то часть % от прибыли будет финансировать членов политбюро этого комитета.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:22
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:32
Дефіцит зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС у першому кварталі 2020 року виріс на 67,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 944,2 млн доларів.
Про це свідчать дані Держстату.
Зазначається, що експорт упав на 6,4% - до 5,57 млрд доларів, імпорт зберігся на рівні 6,52 млрд доларів.
Водночас на 375% (до 334 млн доларів) зріс профіцит у торгівлі послугами: експорт послуг виріс на 7,8% - до 41,04 млрд дол, а імпорт скоротився на 2,4% - до 0,7 млрд дол.
Загалом від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 1 кварталі 2020 році скоротилося до 9,4 млн дол з 437,9 млн дол за аналогічний квартал 2019 року.
За даними Держстату, за перші три місяці цього року експорт товарів і послуг скоротився на 0,3% - до 14,68 млрд дол, а імпорт - на 3,1%, до 14,69 млрд дол.
У цілому в торгівлі товарами в першому кварталі 2020 року дефіцит знизився на 29,6% - до 1,06 млрд доларів за рахунок того, що імпорт впав на 3,4% - до 13,31 млрд дол, а експорт - на 0,2%, до 12,25 млрд дол.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:32
За перший квартал 2020-го року реальний ВВП України зменшився на 1,5% (у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го).
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Порівняно з четвертим кварталом 2019-го ВВП зменшився на 0,8% (з урахуванням сезонного фактору).
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:53
от правду, колега, говорив...курс міняється
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:59
Долярчик
Работа такая. Только в методичках темы меняются с 2014 года: всё развалиться, все замерзнут, безвиза не будет, Газпром не подпишет новый контракт на транзит, рынка земли не будет, все усохнет на полях, урожая не будет, банковский закон продинамят...А еще под выборы как они активизируються. Осень будет веселой.
Иногда срабатывает и тогда на время курс валюты начинает лихорадить. Но уже все реже и реже.
Против любого виРУСа, рано или поздно начинают вырабатываться антитела. Но раз у вас так подгорает, значит вы еще заражены "братской" заботой.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:03
я говорил сливать по 28 или евро по 30. Евро перед этим курил по 26.7. Выиграш ~5-6грн. Банду геть!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:08
Охря видео записал что пока этого нету. Может будет позже.
Стройки морозятся или тупят с августа 2019
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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