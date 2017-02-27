Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:59

Долярчик

Работа такая. Только в методичках темы меняются с 2014 года: всё развалиться, все замерзнут, безвиза не будет, Газпром не подпишет новый контракт на транзит, рынка земли не будет, все усохнет на полях, урожая не будет, банковский закон продинамят...А еще под выборы как они активизируються. Осень будет веселой.

Иногда срабатывает и тогда на время курс валюты начинает лихорадить. Но уже все реже и реже.

Против любого виРУСа, рано или поздно начинают вырабатываться антитела. Но раз у вас так подгорает, значит вы еще заражены "братской" заботой.