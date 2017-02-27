varlo написав:Феномен положительного платежного баланса По словам экономиста, несмотря на производственные потери и падение доходов населения страна сохраняет или нулевой, или даже немного положительный платежный баланс.
Такой феномен, по его мнению, обеспечивают несколько факторов:
работники. Их 3 млн человек, в Украину вернулись 320 тысяч, то есть 10%. Работники дают нам $14 млрд «плюса» по платежному балансу. Допустим, за 2-3 месяца локдауна и простоя мы потеряем $4 млрд. Но $10 млрд остается; торговый баланс. Он был отрицательным –$5 млрд. Этот «минус» уменьшится до $3 млрд. Во-первых, по платежному балансу мы на $12 млрд закупаем ежегодно нефти, газа и энергетического угля по импорту. Согласно наших подсчетов, по цене энергетических фьючерсов до конца года — мы уже экономим $5,7 млрд. Считайте еще один транш МВФ! Кроме того, на 20% упала покупательная способность населения на импорт. По результатам года это еще плюс $4 млрд; туризм. Украинцы ежегодно вывозят $10 млрд, путешествуя по миру. По крайней мере на пол года международный туризм будет заморожен, это уже экономия $5 млрд.
они говорят, что будет девальвация, если сальдо платежного баланса 2-5млрд в плюсе! Дай бог!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
jump написав:Дефіцит зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС у першому кварталі 2020 року виріс на 67,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 944,2 млн доларів.
Про це свідчать дані Держстату.
Зазначається, що експорт упав на 6,4% - до 5,57 млрд доларів, імпорт зберігся на рівні 6,52 млрд доларів.
Водночас на 375% (до 334 млн доларів) зріс профіцит у торгівлі послугами: експорт послуг виріс на 7,8% - до 41,04 млрд дол, а імпорт скоротився на 2,4% - до 0,7 млрд дол.
Загалом від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 1 кварталі 2020 році скоротилося до 9,4 млн дол з 437,9 млн дол за аналогічний квартал 2019 року.
За даними Держстату, за перші три місяці цього року експорт товарів і послуг скоротився на 0,3% - до 14,68 млрд дол, а імпорт - на 3,1%, до 14,69 млрд дол.
У цілому в торгівлі товарами в першому кварталі 2020 року дефіцит знизився на 29,6% - до 1,06 млрд доларів за рахунок того, що імпорт впав на 3,4% - до 13,31 млрд дол, а експорт - на 0,2%, до 12,25 млрд дол.
Игорь Алексеевич написав:меня всегда спрашивали почему я с января пишу про 15 мая и что потом увидим реальный курс доляра я всегда отвечал, что в мае выходят последние спекулянты дружбаны леры и рожковой из бумаг. а теперь ещё по спец заказу завтра отчёт смолия, где его спецом пошлют на небо за звёздочкой. поэтому уже после 15 мая, будем видеть как меняется курс у.е. и его резкий взлёт в начале июня.
от правду, колега, говорив...курс міняється
теперь ждёмс максимум 10 июня, когда начнётся шумиха вокруг дол. и все будут кричать - срочно надо покупать валюту. дружбаны леры практически все ушли с бумаг и теперь ракета готова к взлёту.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:меня всегда спрашивали почему я с января пишу про 15 мая и что потом увидим реальный курс доляра я всегда отвечал, что в мае выходят последние спекулянты дружбаны леры и рожковой из бумаг. а теперь ещё по спец заказу завтра отчёт смолия, где его спецом пошлют на небо за звёздочкой. поэтому уже после 15 мая, будем видеть как меняется курс у.е. и его резкий взлёт в начале июня.
от правду, колега, говорив...курс міняється
теперь ждёмс максимум 10 июня, когда начнётся шумиха вокруг дол. и все будут кричать - срочно надо покупать валюту. дружбаны леры практически все ушли с бумаг и теперь ракета готова к взлёту.
А когда ждать старт "ракеты" и какие уровни пробьем? Чтобы потом проверить) Потому что по моему прогнозу мы спокойно идем на 25, а тут оказываеться ракета назревает...
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.