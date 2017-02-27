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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5424542554265427>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 331
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
7
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:10

  varlo написав:Феномен положительного платежного баланса
По словам экономиста, несмотря на производственные потери и падение доходов населения страна сохраняет или нулевой, или даже немного положительный платежный баланс.

Такой феномен, по его мнению, обеспечивают несколько факторов:

работники. Их 3 млн человек, в Украину вернулись 320 тысяч, то есть 10%. Работники дают нам $14 млрд «плюса» по платежному балансу. Допустим, за 2-3 месяца локдауна и простоя мы потеряем $4 млрд. Но $10 млрд остается;
торговый баланс. Он был отрицательным –$5 млрд. Этот «минус» уменьшится до $3 млрд. Во-первых, по платежному балансу мы на $12 млрд закупаем ежегодно нефти, газа и энергетического угля по импорту. Согласно наших подсчетов, по цене энергетических фьючерсов до конца года — мы уже экономим $5,7 млрд. Считайте еще один транш МВФ! Кроме того, на 20% упала покупательная способность населения на импорт. По результатам года это еще плюс $4 млрд;
туризм. Украинцы ежегодно вывозят $10 млрд, путешествуя по миру. По крайней мере на пол года международный туризм будет заморожен, это уже экономия $5 млрд.


они говорят, что будет девальвация, если сальдо платежного баланса 2-5млрд в плюсе! :lol: Дай бог!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:14

  jump написав:Дефіцит зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС у першому кварталі 2020 року виріс на 67,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 944,2 млн доларів.

Про це свідчать дані Держстату.

Зазначається, що експорт упав на 6,4% - до 5,57 млрд доларів, імпорт зберігся на рівні 6,52 млрд доларів.

Водночас на 375% (до 334 млн доларів) зріс профіцит у торгівлі послугами: експорт послуг виріс на 7,8% - до 41,04 млрд дол, а імпорт скоротився на 2,4% - до 0,7 млрд дол.

Загалом від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 1 кварталі 2020 році скоротилося до 9,4 млн дол з 437,9 млн дол за аналогічний квартал 2019 року.

За даними Держстату, за перші три місяці цього року експорт товарів і послуг скоротився на 0,3% - до 14,68 млрд дол, а імпорт - на 3,1%, до 14,69 млрд дол.

У цілому в торгівлі товарами в першому кварталі 2020 року дефіцит знизився на 29,6% - до 1,06 млрд доларів за рахунок того, що імпорт впав на 3,4% - до 13,31 млрд дол, а експорт - на 0,2%, до 12,25 млрд дол.

Да, тут https://ru.tradingeconomics.com/ukraine ... e-of-trade пишут, что Украина наторговала в марте 2020 в $-636.5M
Несколько таких "удачных" месяцев - и снова потребуется новый кредит МВФ.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:36

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
до осени можно играться в гривневые депозиты имхо конечно...

Выплаты новым безработным задерживают на 2 месяца. Свеженькую гривну стараются всеми силами удерживать.
там копейки в обменке обычно нет мелкой валюты
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 тра, 2020 18:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:38

Результаты интервенций за неделю

За неделю 12 -15.05.2020 НБУ купил на МБ 161.5 млн. Все по единому курсу. Интервенций методом выбора лучшей цены не было.
Ничего не продавал.

По дням с точностью до полумиллиона:
- вторник - 50.5;
- среда - 71;
- четверг - 0;
- пятница - 40.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:41

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
до осени можно играться в гривневые депозиты имхо конечно...

Выплаты новым безработным задерживают на 2 месяца. Свеженькую гривну стараются всеми силами удерживать.

Просто этих денег реально нет.
Экономика их не генерирует.

Можно конечно допечатать "по мутным схемам" - но "непокрытые" товаром или валютой деньги - вызовут дефицит, рост цен, и девальвацию.

Стабилизец как раз и держится на гривнедефиците.

Деньги может и есть, но их мало, и распределяются они в ручном режиме, в зависимости от возможных реакций электората
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:29

  vovamuha007 написав:
  Игорь Алексеевич написав:меня всегда спрашивали почему я с января пишу про 15 мая и что потом увидим реальный курс доляра
я всегда отвечал, что в мае выходят последние спекулянты дружбаны леры и рожковой из бумаг.
а теперь ещё по спец заказу завтра отчёт смолия, где его спецом пошлют на небо за звёздочкой.
поэтому уже после 15 мая, будем видеть как меняется курс у.е. и его резкий взлёт в начале июня.


от правду, колега, говорив...курс міняється :lol:


теперь ждёмс максимум 10 июня, когда начнётся шумиха вокруг дол. и все будут кричать - срочно надо покупать валюту.
дружбаны леры практически все ушли с бумаг и теперь ракета готова к взлёту. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:34

  Игорь Алексеевич написав:
  vovamuha007 написав:
  Игорь Алексеевич написав:меня всегда спрашивали почему я с января пишу про 15 мая и что потом увидим реальный курс доляра
я всегда отвечал, что в мае выходят последние спекулянты дружбаны леры и рожковой из бумаг.
а теперь ещё по спец заказу завтра отчёт смолия, где его спецом пошлют на небо за звёздочкой.
поэтому уже после 15 мая, будем видеть как меняется курс у.е. и его резкий взлёт в начале июня.


от правду, колега, говорив...курс міняється :lol:


теперь ждёмс максимум 10 июня, когда начнётся шумиха вокруг дол. и все будут кричать - срочно надо покупать валюту.
дружбаны леры практически все ушли с бумаг и теперь ракета готова к взлёту. :P

А когда ждать старт "ракеты" и какие уровни пробьем? Чтобы потом проверить) Потому что по моему прогнозу мы спокойно идем на 25, а тут оказываеться ракета назревает... :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:теперь ждёмс максимум 10 июня
какого года?Завтрешнего дня?Побольше бы конкретики,треша трешнего))
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 15 тра, 2020 19:39, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:А когда ждать старт "ракеты" и какие уровни пробьем? Чтобы потом проверить) Потому что по моему прогнозу мы спокойно идем на 25, а тут оказываеться ракета назревает...


у меня прогноз - паника на рынке прибл.10 июня и уход к отметке 27,5, после того как всё время было падение и курс до 05 июня будет в пред. 26-26,3
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:39

  Мизантрóп написав:
  Игорь Алексеевич написав:теперь ждёмс максимум 10 июня
какого года?Завтрешнего дня?Побольше бы конкретики,треша трешного))

конечно 2020г. :roll: :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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