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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5424542554265427

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 331
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
7
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:42

  Игорь Алексеевич написав:
  Мизантрóп написав:
  Игорь Алексеевич написав:теперь ждёмс максимум 10 июня
какого года?Завтрешнего дня?Побольше бы конкретики,треша трешного))

конечно 2020г. :roll: :roll:

не удивил.Ждем завтрешнего дня снова)
Максимум это срок или котировок?
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 15 тра, 2020 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:44

  Игорь Алексеевич написав:
  Alex2006 написав:А когда ждать старт "ракеты" и какие уровни пробьем? Чтобы потом проверить) Потому что по моему прогнозу мы спокойно идем на 25, а тут оказываеться ракета назревает...


у меня прогноз - паника на рынке прибл.10 июня и уход к отметке 27,5, после того как всё время было падение и курс до 05 июня будет в пред. 26-26,3


Какая Вам вообще теперь разница, если Вы не слии по 28?

Я не понимаю .
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 15 тра, 2020 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:46

  sequence написав:
  BIGor написав:.. лучшие граждане - бомжы, не потребляют газ и топливо, не покупают импорт и не ездят на отдых.

так и есть, потребление зло, особенно когда потребляешь импортное
Make Ukraine Great Again!


Скоро молодым будут говорить: какого лешего тут сидишь,ехай на польши,привези валюту зелёным балаболам,поддержи пенсионеров и родителей.

Тем более мы твою маму лишили субсидии,так что подсуетись.

По поводу финансирования банками дефицита бюджета,на утро вчера корсчета упали на 52,объём на депосертификатах составил 140 ярдов,рефинансирование остаётся на уровне 47 ярдов,не очень много.

Так вот,общая ликвидность упала на 192 ярда,можно сказать,что банки более менее рыночно нарастили портфель ОВГЗ,им идут погашения по кредитам,денег валом,вот видимо и решили выручить правительство.

Хорошо это или плохо?
Скорее это зло,по идее у Зекоманды столько инициатив,и ипотека под 10%,и кредиты предпринимателям под 3-9%,а по факту даже госбанки ринулись спасать правительство.

Говорим одно,исполняем совсем другое)))

И очень не красиво вышло с Нафтогазом,он завернул рынок вниз своими продажами,сколько продал никто не понимает,сколько у него осталось на счетах,тоже не известно.
По сути идут интервенции валютой на межбанке как при чивокуне,печатаем бумагу и заливаем МБ валютой,для тех кто всё понимает,тот ищет возможность и прыгает в валюту,кто видит деревья(цифры на табло),но за ними не видит леса,тот сливает валюту и радуется 8-10% годовых в валюте с рухнувшей экономикой и отвратительными перспективами.

Вообщем пока перемирие в противостоянии эмиссия как из пушки из 90-хх с валютой,пока у кабмина есть желание всё стерилизовать,посмотрим как будет дальше.
При отсутствии этого желания,мы помним как набирается кратность в курсе,пару месяцев и курс не 8,а 12,не 12,а 25,не 25,а 30+.
Когда все голые и босые окончательно,то можно откатить назад,например с 56 на 50 и все довольные,только потом не понимают как на выборах никто не голосует за "решительные реформы".
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:48

  Игорь Алексеевич написав:
  Alex2006 написав:А когда ждать старт "ракеты" и какие уровни пробьем? Чтобы потом проверить) Потому что по моему прогнозу мы спокойно идем на 25, а тут оказываеться ракета назревает...


у меня прогноз - паника на рынке прибл.10 июня и уход к отметке 27,5, после того как всё время было падение и курс до 05 июня будет в пред. 26-26,3

А что будет 10 числа и почему аж тогда все побегут в бакс, а не сейчас?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:02

  Alex2006 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Alex2006 написав:А когда ждать старт "ракеты" и какие уровни пробьем? Чтобы потом проверить) Потому что по моему прогнозу мы спокойно идем на 25, а тут оказываеться ракета назревает...


у меня прогноз - паника на рынке прибл.10 июня и уход к отметке 27,5, после того как всё время было падение и курс до 05 июня будет в пред. 26-26,3

А что будет 10 числа и почему аж тогда все побегут в бакс, а не сейчас?


сег.у всех спокуха и надежда на бабосы от мвф, которые как все думают нальют в бюджет.
а увидим иную картину - их дали и сразу списали за пред.долги.
вот тогда и увидим реальную дыру в бюджете и палундра. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:06

  Игорь Алексеевич написав:
  Alex2006 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
у меня прогноз - паника на рынке прибл.10 июня и уход к отметке 27,5, после того как всё время было падение и курс до 05 июня будет в пред. 26-26,3

А что будет 10 числа и почему аж тогда все побегут в бакс, а не сейчас?


сег.у всех спокуха и надежда на бабосы от мвф, которые как все думают нальют в бюджет.
а увидим иную картину - их дали и сразу списали за пред.долги.
вот тогда и увидим реальную дыру в бюджете и палундра. :roll:

Так нам же надо отдать гораздо меньше, чем нам дает МВФ + ЕС :) Так что на слив для нужд бюджета останеться еще много денег :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Так нам же надо отдать гораздо меньше, чем нам дает МВФ + ЕС Так что на слив для нужд бюджета останеться еще много денег


бабосы от ес уже мы прохавали на корону, а денег от мвф там наврядле хватит на дыру сег. в бюджете и на пред. долги.
там вначале долги а потом дыру покрываем.
но, дырка от быблика очень большая.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:15

  Игорь Алексеевич написав:
  Alex2006 написав:Так нам же надо отдать гораздо меньше, чем нам дает МВФ + ЕС Так что на слив для нужд бюджета останеться еще много денег


бабосы от ес уже мы прохавали на корону, а денег от мвф там наврядле хватит на дыру сег. в бюджете и на пред. долги.
там вначале долги а потом дыру покрываем.
но, дырка от быблика очень большая.

Мы не могли прохавать бабосы от ЕС, потому что их нам сказали что дадут только после того как МВФ даст. В ЕС только проголосовали за это:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/15/7251839/
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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