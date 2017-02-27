не удивил.Ждем завтрешнего дня снова)
Максимум это срок или котировок?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:42
не удивил.Ждем завтрешнего дня снова)
Максимум это срок или котировок?
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 15 тра, 2020 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:44
Какая Вам вообще теперь разница, если Вы не слии по 28?
Я не понимаю .
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 15 тра, 2020 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:46
Скоро молодым будут говорить: какого лешего тут сидишь,ехай на польши,привези валюту зелёным балаболам,поддержи пенсионеров и родителей.
Тем более мы твою маму лишили субсидии,так что подсуетись.
По поводу финансирования банками дефицита бюджета,на утро вчера корсчета упали на 52,объём на депосертификатах составил 140 ярдов,рефинансирование остаётся на уровне 47 ярдов,не очень много.
Так вот,общая ликвидность упала на 192 ярда,можно сказать,что банки более менее рыночно нарастили портфель ОВГЗ,им идут погашения по кредитам,денег валом,вот видимо и решили выручить правительство.
Хорошо это или плохо?
Скорее это зло,по идее у Зекоманды столько инициатив,и ипотека под 10%,и кредиты предпринимателям под 3-9%,а по факту даже госбанки ринулись спасать правительство.
Говорим одно,исполняем совсем другое)))
И очень не красиво вышло с Нафтогазом,он завернул рынок вниз своими продажами,сколько продал никто не понимает,сколько у него осталось на счетах,тоже не известно.
По сути идут интервенции валютой на межбанке как при чивокуне,печатаем бумагу и заливаем МБ валютой,для тех кто всё понимает,тот ищет возможность и прыгает в валюту,кто видит деревья(цифры на табло),но за ними не видит леса,тот сливает валюту и радуется 8-10% годовых в валюте с рухнувшей экономикой и отвратительными перспективами.
Вообщем пока перемирие в противостоянии эмиссия как из пушки из 90-хх с валютой,пока у кабмина есть желание всё стерилизовать,посмотрим как будет дальше.
При отсутствии этого желания,мы помним как набирается кратность в курсе,пару месяцев и курс не 8,а 12,не 12,а 25,не 25,а 30+.
Когда все голые и босые окончательно,то можно откатить назад,например с 56 на 50 и все довольные,только потом не понимают как на выборах никто не голосует за "решительные реформы".
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:48
А что будет 10 числа и почему аж тогда все побегут в бакс, а не сейчас?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:02
сег.у всех спокуха и надежда на бабосы от мвф, которые как все думают нальют в бюджет.
а увидим иную картину - их дали и сразу списали за пред.долги.
вот тогда и увидим реальную дыру в бюджете и палундра.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:06
Так нам же надо отдать гораздо меньше, чем нам дает МВФ + ЕС Так что на слив для нужд бюджета останеться еще много денег
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
бабосы от ес уже мы прохавали на корону, а денег от мвф там наврядле хватит на дыру сег. в бюджете и на пред. долги.
там вначале долги а потом дыру покрываем.
но, дырка от быблика очень большая.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:15
Мы не могли прохавать бабосы от ЕС, потому что их нам сказали что дадут только после того как МВФ даст. В ЕС только проголосовали за это:
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:27
Бабосы от ЕС - это 500 лямов ещё старой программы и 1.2 лярда новой двумя траншами. Итого - 1.7 лярда.
+3.5 лярда от МВФ в этом году + ещё что-то там от Всемирного банка + ещё немного от отдельных стран. Итого порядка 10 лярдов набегает. Это сильно больше наших долгов в этом году. Так что дефолта или чего-то вроде не будет. Как и курса 29.5, заложенного в бюджет. Он там всегда завышен.
|