Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:46

sequence написав: BIGor написав: .. лучшие граждане - бомжы, не потребляют газ и топливо, не покупают импорт и не ездят на отдых. .. лучшие граждане - бомжы, не потребляют газ и топливо, не покупают импорт и не ездят на отдых.

так и есть, потребление зло, особенно когда потребляешь импортное

Make Ukraine Great Again! так и есть, потребление зло, особенно когда потребляешь импортноеMake Ukraine Great Again!

Скоро молодым будут говорить: какого лешего тут сидишь,ехай на польши,привези валюту зелёным балаболам,поддержи пенсионеров и родителей.Тем более мы твою маму лишили субсидии,так что подсуетись.По поводу финансирования банками дефицита бюджета,на утро вчера корсчета упали на 52,объём на депосертификатах составил 140 ярдов,рефинансирование остаётся на уровне 47 ярдов,не очень много.Так вот,общая ликвидность упала на 192 ярда,можно сказать,что банки более менее рыночно нарастили портфель ОВГЗ,им идут погашения по кредитам,денег валом,вот видимо и решили выручить правительство.Хорошо это или плохо?Скорее это зло,по идее у Зекоманды столько инициатив,и ипотека под 10%,и кредиты предпринимателям под 3-9%,а по факту даже госбанки ринулись спасать правительство.Говорим одно,исполняем совсем другое)))И очень не красиво вышло с Нафтогазом,он завернул рынок вниз своими продажами,сколько продал никто не понимает,сколько у него осталось на счетах,тоже не известно.По сути идут интервенции валютой на межбанке как при чивокуне,печатаем бумагу и заливаем МБ валютой,для тех кто всё понимает,тот ищет возможность и прыгает в валюту,кто видит деревья(цифры на табло),но за ними не видит леса,тот сливает валюту и радуется 8-10% годовых в валюте с рухнувшей экономикой и отвратительными перспективами.Вообщем пока перемирие в противостоянии эмиссия как из пушки из 90-хх с валютой,пока у кабмина есть желание всё стерилизовать,посмотрим как будет дальше.При отсутствии этого желания,мы помним как набирается кратность в курсе,пару месяцев и курс не 8,а 12,не 12,а 25,не 25,а 30+.Когда все голые и босые окончательно,то можно откатить назад,например с 56 на 50 и все довольные,только потом не понимают как на выборах никто не голосует за "решительные реформы".