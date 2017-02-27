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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5426542754285429>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 331
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
7
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:28

Так с 26 до 27,5 не такая уж и ракета.
Все теже +-5%
Все тот же уровень марта-мая
Все тот же курс год к году
Electron
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:32

«Люди рассказывают, что выплаты им задерживают по срокам, также приходиться ходить отмечаться в Центры занятости. Получается, что заявленная властями упрощенная схема - когда получить статус безработного можно быстро и в онлайн-режиме, а выплаты начисляют с первого дня — на практике работает с большими сбоями, а то и вовсе не работает», — сообщают СМИ.
https://dubinsky.pro/news/v-ukraine-sta ... atki-deneg
https://strana.ua/news/267377-kak-poluc ... kheme.html


Торговля сейчас стоит мертвая, покупают только еду в ограниченных количествах, даже лекарства покупают значительно меньше, чем до карантина. В знакомой кофейне кофе перестали брать - экономят. - чтобы понимать глубину кризиса.

В данный момент менеджмент предприятий ищет пути оптимизаций и с 1 июня будет волна уволенных и куча выброшенной на рынок коммерческой недвижимости.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:37

Рынок,тем более такой,как здесь,может быть довольно долго очень иррациональным,искусственный гривнедифицит на нале,поддержка штанов от МВФ...несмотря на полное банкротство государства тянуть резину будут до упора.Я пока вне покупок и продаж,слишком много непрогнозируемых факторов.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:37

Європарламент схвалив €1,2 млрд позики Україні для подолання наслідків пандемії
Фінансова допомога надаватиметься у формі позик на вигідних умовах.

Кошти будуть доступні протягом 12 місяців та будуть надаватися двома частинами. Максимальний термін погашення кредиту – 15 років.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/15/7251839/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:38

  Shustoff написав:Бабосы от ЕС - это 500 лямов ещё старой программы и 1.2 лярда новой двумя траншами. Итого - 1.7 лярда.
+3.5 лярда от МВФ в этом году + ещё что-то там от Всемирного банка + ещё немного от отдельных стран. Итого порядка 10 лярдов набегает.


Не набегает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:40

  Shustoff написав:Бабосы от ЕС - это 500 лямов ещё старой программы и 1.2 лярда новой двумя траншами. Итого - 1.7 лярда.
+3.5 лярда от МВФ в этом году + ещё что-то там от Всемирного банка + ещё немного от отдельных стран. Итого порядка 10 лярдов набегает. Это сильно больше наших долгов в этом году. Так что дефолта или чего-то вроде не будет. Как и курса 29.5, заложенного в бюджет. Он там всегда завышен.

1. А сколько "выбегает"?
2. Металлургия скатывается и по объёмам и по цене. С.Х. - тоже неизвестно что будет с урожаем.

Итого: чтоб на этой внешнеэкономической выручке протянуть, и/или наполнить ею бюджет, - нужно или пропускать только критический импорт, и/или делать курс 30+ (причём может быть и не только 30, но и 40+, 50+, в зависимости сколько страна наторгует своим пшоном, олией, металлом, и долговыми расписками)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:45

  Grand Touring написав:

Торговля сейчас стоит мертвая, покупают только еду в ограниченных количествах, даже лекарства покупают значительно меньше, чем до карантина. В знакомой кофейне кофе перестали брать - экономят. - чтобы понимать глубину кризиса.

В данный момент менеджмент предприятий ищет пути оптимизаций и с 1 июня будет волна уволенных и куча выброшенной на рынок коммерческой недвижимости.


Здравствуйте .
Больше всего меня возмутили аптеки .
До карантина , в парилку ,покупал масло эвкалипта по 23 гр. за 10 гр и 4-5 флаконов по 35- 40 грамм настойку эвкалипта где то по 4 гр.

Сейчас настойка 5.5 гр и масло 34 гр и так по всей группе лекарств .
"Мамин завтрак "-СИЛИБОР , его или нет или по двойной цене.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:09

  Shustoff написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Alex2006 написав:Так нам же надо отдать гораздо меньше, чем нам дает МВФ + ЕС Так что на слив для нужд бюджета останеться еще много денег


бабосы от ес уже мы прохавали на корону, а денег от мвф там наврядле хватит на дыру сег. в бюджете и на пред. долги.
там вначале долги а потом дыру покрываем.
но, дырка от быблика очень большая.

Бабосы от ЕС - это 500 лямов ещё старой программы и 1.2 лярда новой двумя траншами. Итого - 1.7 лярда.
+3.5 лярда от МВФ в этом году + ещё что-то там от Всемирного банка + ещё немного от отдельных стран. Итого порядка 10 лярдов набегает. Это сильно больше наших долгов в этом году. Так что дефолта или чего-то вроде не будет. Как и курса 29.5, заложенного в бюджет. Он там всегда завышен.

але і покрити дефіцит бюджеті теж не вистачить
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:21

  Electron написав:Так с 26 до 27,5 не такая уж и ракета.
Все теже +-5%
Все тот же уровень марта-мая
Все тот же курс год к году


так это начало 27,5 и далее идём медленно только вверх. на конец июня нбу будет выходить на меж.банк и спускать свои сбережения, а иначе уйдём резко и к отметке 29,5 :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нацбанк активно наращивает объемы выкупа валюты с межбанковского рынка. На текущей неделе – с 12 по 15 мая – регулятор приобрел по единому курсу $161,5 млн, а на предыдущей (4-8 мая) купил $199,1 млн. При этом валюты не продавал, свидетельствуют данные на сайте НБУ. Таким образом, с начала года общая сумма выкупа достигла $2,43 млрд, а продажи – $2,79 млрд. Чистая продажа составила $363,2 млн.
Стоит отметить, что Нацбанк не избавлялся от валюты уже пятую неделю подряд. В последний раз это произошло 6-10 апреля, когда НБУ на межбанке продал 44,5 млн.
https://ubr.ua/finances/banking-sector/natsbank-nachal-stremitelno-narashchivat-zapasy-valjuty-3892851
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http://www.savedelta.org.ua/
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