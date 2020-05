Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:09

Shustoff написав: Игорь Алексеевич написав: Alex2006 написав: Так нам же надо отдать гораздо меньше, чем нам дает МВФ + ЕС Так что на слив для нужд бюджета останеться еще много денег Так нам же надо отдать гораздо меньше, чем нам дает МВФ + ЕС Так что на слив для нужд бюджета останеться еще много денег



бабосы от ес уже мы прохавали на корону, а денег от мвф там наврядле хватит на дыру сег. в бюджете и на пред. долги.

там вначале долги а потом дыру покрываем.

Бабосы от ЕС - это 500 лямов ещё старой программы и 1.2 лярда новой двумя траншами. Итого - 1.7 лярда.

Бабосы от ЕС - это 500 лямов ещё старой программы и 1.2 лярда новой двумя траншами. Итого - 1.7 лярда.

+3.5 лярда от МВФ в этом году + ещё что-то там от Всемирного банка + ещё немного от отдельных стран. Итого порядка 10 лярдов набегает. Это сильно больше наших долгов в этом году. Так что дефолта или чего-то вроде не будет. Как и курса 29.5, заложенного в бюджет. Он там всегда завышен.

але і покрити дефіцит бюджеті теж не вистачить але і покрити дефіцит бюджеті теж не вистачить

