Так с 26 до 27,5 не такая уж и ракета.
Все теже +-5%
Все тот же уровень марта-мая
Все тот же курс год к году
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:28
Так с 26 до 27,5 не такая уж и ракета.
Все теже +-5%
Все тот же уровень марта-мая
Все тот же курс год к году
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:32
Торговля сейчас стоит мертвая, покупают только еду в ограниченных количествах, даже лекарства покупают значительно меньше, чем до карантина. В знакомой кофейне кофе перестали брать - экономят. - чтобы понимать глубину кризиса.
В данный момент менеджмент предприятий ищет пути оптимизаций и с 1 июня будет волна уволенных и куча выброшенной на рынок коммерческой недвижимости.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:37
Рынок,тем более такой,как здесь,может быть довольно долго очень иррациональным,искусственный гривнедифицит на нале,поддержка штанов от МВФ...несмотря на полное банкротство государства тянуть резину будут до упора.Я пока вне покупок и продаж,слишком много непрогнозируемых факторов.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:37
Європарламент схвалив €1,2 млрд позики Україні для подолання наслідків пандемії
Фінансова допомога надаватиметься у формі позик на вигідних умовах.
Кошти будуть доступні протягом 12 місяців та будуть надаватися двома частинами. Максимальний термін погашення кредиту – 15 років.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:38
Не набегает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:40
1. А сколько "выбегает"?
2. Металлургия скатывается и по объёмам и по цене. С.Х. - тоже неизвестно что будет с урожаем.
Итого: чтоб на этой внешнеэкономической выручке протянуть, и/или наполнить ею бюджет, - нужно или пропускать только критический импорт, и/или делать курс 30+ (причём может быть и не только 30, но и 40+, 50+, в зависимости сколько страна наторгует своим пшоном, олией, металлом, и долговыми расписками)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:45
Здравствуйте .
Больше всего меня возмутили аптеки .
До карантина , в парилку ,покупал масло эвкалипта по 23 гр. за 10 гр и 4-5 флаконов по 35- 40 грамм настойку эвкалипта где то по 4 гр.
Сейчас настойка 5.5 гр и масло 34 гр и так по всей группе лекарств .
"Мамин завтрак "-СИЛИБОР , его или нет или по двойной цене.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:09
але і покрити дефіцит бюджеті теж не вистачить
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:21
так это начало 27,5 и далее идём медленно только вверх. на конец июня нбу будет выходить на меж.банк и спускать свои сбережения, а иначе уйдём резко и к отметке 29,5
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нацбанк активно наращивает объемы выкупа валюты с межбанковского рынка. На текущей неделе – с 12 по 15 мая – регулятор приобрел по единому курсу $161,5 млн, а на предыдущей (4-8 мая) купил $199,1 млн. При этом валюты не продавал, свидетельствуют данные на сайте НБУ. Таким образом, с начала года общая сумма выкупа достигла $2,43 млрд, а продажи – $2,79 млрд. Чистая продажа составила $363,2 млн.
Стоит отметить, что Нацбанк не избавлялся от валюты уже пятую неделю подряд. В последний раз это произошло 6-10 апреля, когда НБУ на межбанке продал 44,5 млн.
Delta oporteat nos salvos fieri!
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