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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5426542754285429

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 332
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 332
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:48

  Игорь Алексеевич написав:
  Electron написав:Так с 26 до 27,5 не такая уж и ракета.
Все теже +-5%
Все тот же уровень марта-мая
Все тот же курс год к году


так это начало 27,5 и далее идём медленно только вверх. на конец июня нбу будет выходить на меж.банк и спускать свои сбережения, а иначе уйдём резко и к отметке 29,5 :roll:

То есть в оптимистическом варианте +10%, а в пессимистическом 15% от "локального дна" 26?)
Тут смотря у кого какие цели...
При курсе 29,5 вы будете ожидать дальнейшей девальвации или перейдете в гривну?
Electron
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:54

  Вкладчик1234 написав:
  Shustoff написав:Бабосы от ЕС - это 500 лямов ещё старой программы и 1.2 лярда новой двумя траншами. Итого - 1.7 лярда.
+3.5 лярда от МВФ в этом году + ещё что-то там от Всемирного банка + ещё немного от отдельных стран. Итого порядка 10 лярдов набегает. Это сильно больше наших долгов в этом году. Так что дефолта или чего-то вроде не будет. Как и курса 29.5, заложенного в бюджет. Он там всегда завышен.

1. А сколько "выбегает"?
2. Металлургия скатывается и по объёмам и по цене. С.Х. - тоже неизвестно что будет с урожаем.

Итого: чтоб на этой внешнеэкономической выручке протянуть, и/или наполнить ею бюджет, - нужно или пропускать только критический импорт, и/или делать курс 30+ (причём может быть и не только 30, но и 40+, 50+, в зависимости сколько страна наторгует своим пшоном, олией, металлом, и долговыми расписками)

Гривна с рублём больше не коррелирует.
Проседание тяжеловеса всегда более болезненное, чем небольшой и идущей к децентрализации экономики ;)
Показатели РФ за апрель, там ближе к концу красноречивый абзац:
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/v-byudzhete-pensionnogo-fonda-nedoschitalis-trilliona-rubley-1029206791

А это бюджет Украины за апрель
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/4/660100/

Общий бюджет, местные, ЕСВ, НДФЛ всё просело меньше раза в 2. Да ещё и кредитов налили. Так что при всех проблемах, полёт пока нормальный.
Ахмет с Пинчуком должен всё же договорится и тарифы электроэнергии пересмотреть, негоже делать нашу продукцию менее конкурентной на рынке, надо искать баланс... Но это их тёрки.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Electron написав:При курсе 29,5 вы будете ожидать дальнейшей девальвации или перейдете в гривну?


я давно перешёл в разные корзины.
1. ком. недвига.- 65% в аренду за грн. с пересмотром аренды каждые пол года
2. дол. - 25% - на всякий случай
3. грн. - 10% - кредитки.

и всё путём. как раньше говорили - держите в трёх валютах грн, дол, евро.
я немного по другому, но смысл то же.
хватает теперь и на ежедневное пЯроженное))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:09

Ser Fil
Брат , Вы Умка !
Я всегда читаю Вас с Удовольствием !

Право , мне нравиться ..тру ля ля ... по клавишам ....

.... почему Вы по ночам не спите ?
Востаннє редагувалось холява в П'ят 15 тра, 2020 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:11

  Игорь Алексеевич написав:
  Electron написав:При курсе 29,5 вы будете ожидать дальнейшей девальвации или перейдете в гривну?


я давно перешёл в разные корзины.
1. ком. недвига.- 65% в аренду за грн. с пересмотром аренды каждые пол года
2. дол. - 25% - на всякий случай
3. грн. - 10% - кредитки.

и всё путём. как раньше говорили - держите в трёх валютах грн, дол, евро.
я немного по другому, но смысл то же.
хватает теперь и на ежедневное пЯроженное))


что Вы делаете в этой ветке? если Вам все равно какой будет курс? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:что Вы делаете в этой ветке? если Вам все равно какой будет курс?


как что, ведь у меня грн. за аренду, которую перекидываю в валюту или пока держу на текущ. в грн. всё зависит от потребностей жизни и покупок, которые делаю как за грн так и за валюту. поэтому приходится следить за рынком и думать что и когда покупать из монет.
и дол. немного есть на текущ., который тоже иногда спускаю на грн. а потом опять в валюту.
это тоже как не какой, но всё же заработок на второе пЯроженное для детей))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 15 тра, 2020 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:25

  varlo написав:Нацбанк активно наращивает объемы выкупа валюты с межбанковского рынка. На текущей неделе – с 12 по 15 мая – регулятор приобрел по единому курсу $161,5 млн, а на предыдущей (4-8 мая) купил $199,1 млн. При этом валюты не продавал, свидетельствуют данные на сайте НБУ.


Блин,да уже в садике дети знают,что рынок сломал Нафтогаз,сколько убыло у него и приросло у НБУ?
Никто не признается?

А зачем,главное что наращивает,особо веселило как Пётр шоколадный выпускал под 10% евробонды,а потом рапортовал,что резервы растут.
Зачем платить такие прибыли,если валюты в избытке?
Или сам себе платил???

На 10.04 по словам Коболева валюты было более 3 ярда у.е.

А уже на конец мая осталось 1.7 и 340 мио евро,откуда евро,форекс пацанчики ганяют?
Так сколько выкупил НБУ,если ярд валюты у Нафтогаза улетучился???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:всё же заработок на второе пЯроженное
после третьего уже слипнется
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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