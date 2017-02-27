Electron написав:Так с 26 до 27,5 не такая уж и ракета. Все теже +-5% Все тот же уровень марта-мая Все тот же курс год к году
так это начало 27,5 и далее идём медленно только вверх. на конец июня нбу будет выходить на меж.банк и спускать свои сбережения, а иначе уйдём резко и к отметке 29,5
То есть в оптимистическом варианте +10%, а в пессимистическом 15% от "локального дна" 26?) Тут смотря у кого какие цели... При курсе 29,5 вы будете ожидать дальнейшей девальвации или перейдете в гривну?
Shustoff написав:Бабосы от ЕС - это 500 лямов ещё старой программы и 1.2 лярда новой двумя траншами. Итого - 1.7 лярда. +3.5 лярда от МВФ в этом году + ещё что-то там от Всемирного банка + ещё немного от отдельных стран. Итого порядка 10 лярдов набегает. Это сильно больше наших долгов в этом году. Так что дефолта или чего-то вроде не будет. Как и курса 29.5, заложенного в бюджет. Он там всегда завышен.
1. А сколько "выбегает"? 2. Металлургия скатывается и по объёмам и по цене. С.Х. - тоже неизвестно что будет с урожаем.
Итого: чтоб на этой внешнеэкономической выручке протянуть, и/или наполнить ею бюджет, - нужно или пропускать только критический импорт, и/или делать курс 30+ (причём может быть и не только 30, но и 40+, 50+, в зависимости сколько страна наторгует своим пшоном, олией, металлом, и долговыми расписками)
Общий бюджет, местные, ЕСВ, НДФЛ всё просело меньше раза в 2. Да ещё и кредитов налили. Так что при всех проблемах, полёт пока нормальный. Ахмет с Пинчуком должен всё же договорится и тарифы электроэнергии пересмотреть, негоже делать нашу продукцию менее конкурентной на рынке, надо искать баланс... Но это их тёрки.
proftpd66 написав:что Вы делаете в этой ветке? если Вам все равно какой будет курс?
как что, ведь у меня грн. за аренду, которую перекидываю в валюту или пока держу на текущ. в грн. всё зависит от потребностей жизни и покупок, которые делаю как за грн так и за валюту. поэтому приходится следить за рынком и думать что и когда покупать из монет. и дол. немного есть на текущ., который тоже иногда спускаю на грн. а потом опять в валюту. это тоже как не какой, но всё же заработок на второе пЯроженное для детей))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 15 тра, 2020 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
varlo написав:Нацбанк активно наращивает объемы выкупа валюты с межбанковского рынка. На текущей неделе – с 12 по 15 мая – регулятор приобрел по единому курсу $161,5 млн, а на предыдущей (4-8 мая) купил $199,1 млн. При этом валюты не продавал, свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Блин,да уже в садике дети знают,что рынок сломал Нафтогаз,сколько убыло у него и приросло у НБУ? Никто не признается?
А зачем,главное что наращивает,особо веселило как Пётр шоколадный выпускал под 10% евробонды,а потом рапортовал,что резервы растут. Зачем платить такие прибыли,если валюты в избытке? Или сам себе платил???
На 10.04 по словам Коболева валюты было более 3 ярда у.е.
А уже на конец мая осталось 1.7 и 340 мио евро,откуда евро,форекс пацанчики ганяют? Так сколько выкупил НБУ,если ярд валюты у Нафтогаза улетучился???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.