Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:24

proftpd66 написав: что Вы делаете в этой ветке? если Вам все равно какой будет курс? что Вы делаете в этой ветке? если Вам все равно какой будет курс?

как что, ведь у меня грн. за аренду, которую перекидываю в валюту или пока держу на текущ. в грн. всё зависит от потребностей жизни и покупок, которые делаю как за грн так и за валюту. поэтому приходится следить за рынком и думать что и когда покупать из монет.и дол. немного есть на текущ., который тоже иногда спускаю на грн. а потом опять в валюту.это тоже как не какой, но всё же заработок на второе пЯроженное для детей))