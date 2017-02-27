Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:42
greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
как что, ведь у меня грн. за аренду, которую перекидываю в валют
як до речі оренда - все по старому чи арендатори просять знижувати
Просят на 50%.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:43
Игорь Алексеевич написав: Electron написав:
При курсе 29,5 вы будете ожидать дальнейшей девальвации или перейдете в гривну?
я давно перешёл в разные корзины.
1. ком. недвига.- 65% в аренду за грн. с пересмотром аренды каждые пол года
2. дол. - 25% - на всякий случай
3. грн. - 10% - кредитки.
и всё путём. как раньше говорили - держите в трёх валютах грн, дол, евро.
я немного по другому, но смысл то же.
хватает теперь и на ежедневное пЯроженное))
А золото не признаете от слова совсем? Сбережения в бумагу? Павлов ничему не научил..
Табличка в помощь (последние 2 месяца):
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:50
greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
как что, ведь у меня грн. за аренду, которую перекидываю в валют
як до речі оренда - все по старому чи арендатори просять знижувати
за апрель реструкт. 50% аренды на июль и август. ничего не скидывал.
за май оплатили 100%
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:57
hxbbgaf написав: Игорь Алексеевич написав: Electron написав:
При курсе 29,5 вы будете ожидать дальнейшей девальвации или перейдете в гривну?
я давно перешёл в разные корзины.
1. ком. недвига.- 65% в аренду за грн. с пересмотром аренды каждые пол года
2. дол. - 25% - на всякий случай
3. грн. - 10% - кредитки.
и всё путём. как раньше говорили - держите в трёх валютах грн, дол, евро.
я немного по другому, но смысл то же.
хватает теперь и на ежедневное пЯроженное))
А золото не признаете от слова совсем? Сбережения в бумагу? Павлов ничему не научил..
Табличка в помощь (последние 2 месяца):
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
но и что мне с этим золотом делать? под кровать или потом в могилу.
живу сег.днём. если появляются излишки, то покупаю новую недвигу и опять в аренду.
но, надо не увлекаться одной недвигой.
частично арендую сам помещения в др. районах города и там открываю магазины и офисы по розничной торговле и услугам.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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