Додано: Суб 16 тра, 2020 01:29

Игорь Алексеевич написав: но и что мне с этим золотом делать? под кровать или потом в могилу.

живу сег.днём. если появляются излишки, то покупаю новую недвигу и опять в аренду.

но, надо не увлекаться одной недвигой.

частично арендую сам помещения в др. районах города и там открываю магазины и офисы по розничной торговле и услугам. но и что мне с этим золотом делать? под кровать или потом в могилу.живу сег.днём. если появляются излишки, то покупаю новую недвигу и опять в аренду.но, надо не увлекаться одной недвигой.частично арендую сам помещения в др. районах города и там открываю магазины и офисы по розничной торговле и услугам.

То же что и с долларовым кэшем. Его тоже в могилу не заберешь.И как оно сейчас, работает? Недвига, может, и нужна для диверсификации (как ни как кэшфлоу приносит,), но в случае вот вируса или тем более войны (что тоже очень реально) это плохая идея. А у сбережения в фиатных валютах, вообще, не вижу никаких плюсов, разве что, чтоб вовремя выскочить, но не факт, что удастся, потому как существует такое понятие как инфляция, а в нынешней ситуации добавляется еще масса рисков, в т.ч. и суверенных. И по ссылке там был рост денежной массы в последние пару месяцев в США. Так у нас начинались 90-е!