Просят на 50%.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:42
Просят на 50%.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:43
А золото не признаете от слова совсем? Сбережения в бумагу? Павлов ничему не научил..
Табличка в помощь (последние 2 месяца):
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:50
за апрель реструкт. 50% аренды на июль и август. ничего не скидывал.
за май оплатили 100%
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:57
но и что мне с этим золотом делать? под кровать или потом в могилу.
живу сег.днём. если появляются излишки, то покупаю новую недвигу и опять в аренду.
но, надо не увлекаться одной недвигой.
частично арендую сам помещения в др. районах города и там открываю магазины и офисы по розничной торговле и услугам.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 16 тра, 2020 01:29
То же что и с долларовым кэшем. Его тоже в могилу не заберешь.
И как оно сейчас, работает? Недвига, может, и нужна для диверсификации (как ни как кэшфлоу приносит, если все нормально), но в случае вот вируса или тем более войны (что тоже очень реально) это плохая идея. А у сбережения в фиатных валютах, вообще, не вижу никаких плюсов, разве что, чтоб вовремя выскочить, но не факт, что удастся, потому как существует такое понятие как инфляция, а в нынешней ситуации добавляется еще масса рисков, в т.ч. и суверенных. И по ссылке там был рост денежной массы в последние пару месяцев в США. Так у нас начинались 90-е!
Додано: Суб 16 тра, 2020 08:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Палата представителей США проголосовала за выделение еще трех триллионов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса. Теперь законопроект должен утвердить Сенат.
В конце марта Сенат США уже принял один законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 16 тра, 2020 09:21
В апреле с общим бюджетом все понятно - там из 103 млрд доходов 43 млрд налил НБУ.
Меня заинтересовал другой вопрос - почему при росте безработици не упал есв.
Отчасти можно объяснить:
1) В 2020 минималка выросла на 11% соответственно есв номинально вырос тк берется как процент от фонда оплаты труда.
2) Где заложена какая-то химия со статой. Мы знаем, что в апреле количество официально занятых сократилось, а неофициально занятых - еще больше, значит чтобы собирать то же количество есв нужно показать увеличение зарплаты.
Вопрос у кого увеличивалась зарплата в карантин в апреле 2020?
Смотрим на тот же сайт
Оказывается росла секция М кведа. Может туда входят айтишники? Нет.
Вероятней всего зп подняли себе хедофисы государственных предприятий.
Есть еще вариант, здесь кто-то писал, что хотел закрыть фоп, но налоговики потребовали от него уплатить есв за март и апрель - мол кабмин не освободил от уплаты есв за время карантина, а отстрочил. Поэтому есв где-то учитывается как фактически уплаченно, фопов в Украине 1,8 млн, за апрель сократилось на 1700. Поэтому неуплата есв за март и апрель от такого количества людей должна была показать посадку в статистике, чего не произошло, где-то химичат чиновники.
Востаннє редагувалось Grand Touring в Суб 16 тра, 2020 09:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 тра, 2020 09:29
но и что мне с этим золотом делать? под кровать или потом в могилу.
живу сег.днём. если появляются излишки, то покупаю новую недвигу и опять в аренду.
но, надо не увлекаться одной недвигой.
частично арендую сам помещения в др. районах города и там открываю магазины и офисы по розничной торговле и услугам.[/quote]
и при всём этом жена маски дома шьёт, экономите?
Додано: Суб 16 тра, 2020 09:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
да нет не экономлю. просто надёжней было свою носить. думал, что действительно - вирус сумасшедший. а теперь вообще не ношу, т.к. понял, что нас развели с этим карантином
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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