Додано: Суб 16 тра, 2020 08:49

Палата представителей США проголосовала за выделение еще трех триллионов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса. Теперь законопроект должен утвердить Сенат.



В конце марта Сенат США уже принял один законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса.

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