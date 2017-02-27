за апрель реструкт. 50% аренды на июль и август. ничего не скидывал.
за май оплатили 100%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:50
за апрель реструкт. 50% аренды на июль и август. ничего не скидывал.
за май оплатили 100%
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:57
но и что мне с этим золотом делать? под кровать или потом в могилу.
живу сег.днём. если появляются излишки, то покупаю новую недвигу и опять в аренду.
но, надо не увлекаться одной недвигой.
частично арендую сам помещения в др. районах города и там открываю магазины и офисы по розничной торговле и услугам.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 16 тра, 2020 08:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Палата представителей США проголосовала за выделение еще трех триллионов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса. Теперь законопроект должен утвердить Сенат.
В конце марта Сенат США уже принял один законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 16 тра, 2020 09:21
В апреле с общим бюджетом все понятно - там из 103 млрд доходов 43 млрд налил НБУ.
Меня заинтересовал другой вопрос - почему при росте безработици не упал есв.
Отчасти можно объяснить:
1) В 2020 минималка выросла на 11% соответственно есв номинально вырос тк берется как процент от фонда оплаты труда.
2) Где заложена какая-то химия со статой. Мы знаем, что в апреле количество официально занятых сократилось, а неофициально занятых - еще больше, значит чтобы собирать то же количество есв нужно показать увеличение зарплаты.
Вопрос у кого увеличивалась зарплата в карантин в апреле 2020?
Смотрим на тот же сайт
Оказывается росла секция М кведа. Может туда входят айтишники? Нет.
Вероятней всего зп подняли себе хедофисы государственных предприятий.
Есть еще вариант, здесь кто-то писал, что хотел закрыть фоп, но налоговики потребовали от него уплатить есв за март и апрель - мол кабмин не освободил от уплаты есв за время карантина, а отстрочил. Поэтому есв где-то учитывается как фактически уплаченно, фопов в Украине 1,8 млн, за апрель сократилось на 1700. Поэтому неуплата есв за март и апрель от такого количества людей должна была показать посадку в статистике, чего не произошло, где-то химичат чиновники.
Востаннє редагувалось Grand Touring в Суб 16 тра, 2020 09:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 тра, 2020 10:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кофе - это чистый импорт, поэтому как говорит эксперт, уменьшение потребления кофе - это хорошо (с).
Додано: Суб 16 тра, 2020 10:19
Ребята, не отсрочил, а полностью освободил, сейчас проголосовали за отмену уплаты ЕСВ ФОПов еще за май.
Когда закрываешь ФОП у регистратора, там не видно никакого налоговика, соответственно он ничего не мог потребовать.
Все проверки ФОПов на период карантина тоже отменены.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:09
Кава в чашечці кави становить 2-3 грн з ціни продажу 8 грн(еспресо-амерікано в мене)-20 грн(ОККО-ВОГ)
Тому на розмір імпорту вона точно не впливає
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У профільних кав'ярнях трохи більше - в 2-3 рази
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:14
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:36
потребление упало всего, потребление электричества тому пример - исторические минимумы. Производство овгз и процентов по ним на компьютере НБУ не требуют много электричества.
Если производитель кофе как-то переживет потерю украинского рынка, то внутренний производитель ориентированный на внутренний рынок - под вопросом.
Я лично сейчас нахожусь в эпицентре идущего цунами, которое скрывается тем, что многие платежи, как налоги, кредиты, аренда имеют определенны 1-3 месячный лаг и поэтому не являются оперативными показателями.
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