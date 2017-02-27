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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5428542954305431>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 332
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 332
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:50

  greenozon написав:
  Игорь Алексеевич написав:как что, ведь у меня грн. за аренду, которую перекидываю в валют


як до речі оренда - все по старому чи арендатори просять знижувати


за апрель реструкт. 50% аренды на июль и август. ничего не скидывал.
за май оплатили 100%
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:57

  hxbbgaf написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Electron написав:При курсе 29,5 вы будете ожидать дальнейшей девальвации или перейдете в гривну?


я давно перешёл в разные корзины.
1. ком. недвига.- 65% в аренду за грн. с пересмотром аренды каждые пол года
2. дол. - 25% - на всякий случай
3. грн. - 10% - кредитки.

и всё путём. как раньше говорили - держите в трёх валютах грн, дол, евро.
я немного по другому, но смысл то же.
хватает теперь и на ежедневное пЯроженное))

А золото не признаете от слова совсем? Сбережения в бумагу? Павлов ничему не научил..
Табличка в помощь (последние 2 месяца):
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/


но и что мне с этим золотом делать? под кровать или потом в могилу.
живу сег.днём. если появляются излишки, то покупаю новую недвигу и опять в аренду.
но, надо не увлекаться одной недвигой.
частично арендую сам помещения в др. районах города и там открываю магазины и офисы по розничной торговле и услугам.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 08:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Палата представителей США проголосовала за выделение еще трех триллионов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса. Теперь законопроект должен утвердить Сенат.

В конце марта Сенат США уже принял один законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 09:21

  stm написав:А это бюджет Украины за апрель
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/4/660100/

Общий бюджет, местные, ЕСВ, НДФЛ всё просело меньше раза в 2. Да ещё и кредитов налили. Так что при всех проблемах, полёт пока нормальный.


В апреле с общим бюджетом все понятно - там из 103 млрд доходов 43 млрд налил НБУ.
Меня заинтересовал другой вопрос - почему при росте безработици не упал есв.
https://q.rating.zone/#virus

Отчасти можно объяснить:
1) В 2020 минималка выросла на 11% соответственно есв номинально вырос тк берется как процент от фонда оплаты труда.
2) Где заложена какая-то химия со статой. Мы знаем, что в апреле количество официально занятых сократилось, а неофициально занятых - еще больше, значит чтобы собирать то же количество есв нужно показать увеличение зарплаты.
Вопрос у кого увеличивалась зарплата в карантин в апреле 2020?
Смотрим на тот же сайт https://q.rating.zone/#virus

Оказывается росла секция М кведа. Может туда входят айтишники? Нет.

Зображення
Зображення
Вероятней всего зп подняли себе хедофисы государственных предприятий.

Есть еще вариант, здесь кто-то писал, что хотел закрыть фоп, но налоговики потребовали от него уплатить есв за март и апрель - мол кабмин не освободил от уплаты есв за время карантина, а отстрочил. Поэтому есв где-то учитывается как фактически уплаченно, фопов в Украине 1,8 млн, за апрель сократилось на 1700. Поэтому неуплата есв за март и апрель от такого количества людей должна была показать посадку в статистике, чего не произошло, где-то химичат чиновники.
Востаннє редагувалось Grand Touring в Суб 16 тра, 2020 09:31, всього редагувалось 1 раз.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 10:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grand Touring написав:Торговля сейчас стоит мертвая, покупают только еду в ограниченных количествах, даже лекарства покупают значительно меньше, чем до карантина. В знакомой кофейне кофе перестали брать - экономят. - чтобы понимать глубину кризиса.

Кофе - это чистый импорт, поэтому как говорит эксперт, уменьшение потребления кофе - это хорошо (с).
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 10:19

  Grand Touring написав:хотел закрыть фоп, но налоговики потребовали от него уплатить есв за март и апрель - мол кабмин не освободил от уплаты есв за время карантина, а отстрочил.


Ребята, не отсрочил, а полностью освободил, сейчас проголосовали за отмену уплаты ЕСВ ФОПов еще за май.
Когда закрываешь ФОП у регистратора, там не видно никакого налоговика, соответственно он ничего не мог потребовать.
Все проверки ФОПов на период карантина тоже отменены.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:09

  BIGor написав:
  Grand Touring написав:Торговля сейчас стоит мертвая, покупают только еду в ограниченных количествах, даже лекарства покупают значительно меньше, чем до карантина. В знакомой кофейне кофе перестали брать - экономят. - чтобы понимать глубину кризиса.
Кофе - это чистый импорт, поэтому как говорит эксперт, уменьшение потребления кофе - это хорошо (с).
Кава в чашечці кави становить 2-3 грн з ціни продажу 8 грн(еспресо-амерікано в мене)-20 грн(ОККО-ВОГ)
Тому на розмір імпорту вона точно не впливає :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

budivelnik написав:
  BIGor написав:
  Grand Touring написав:Торговля сейчас стоит мертвая, покупают только еду в ограниченных количествах, даже лекарства покупают значительно меньше, чем до карантина. В знакомой кофейне кофе перестали брать - экономят. - чтобы понимать глубину кризиса.
Кофе - это чистый импорт, поэтому как говорит эксперт, уменьшение потребления кофе - это хорошо (с).
Кава в чашечці кави становить 2-3 грн з ціни продажу 8 грн(еспресо-амерікано в мене)-20 грн(ОККО-ВОГ)
Тому на розмір імпорту вона точно не впливає :D
У профільних кав'ярнях трохи більше - в 2-3 рази
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:14

  freeze написав:Когда закрываешь ФОП у регистратора, там не видно никакого налоговика, соответственно он ничего не мог потребовать.

А регистратор разве не требует справок из налоговой, что долгов нет, все уплачено?
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:36

  BIGor написав:
  Grand Touring написав:Торговля сейчас стоит мертвая, покупают только еду в ограниченных количествах, даже лекарства покупают значительно меньше, чем до карантина. В знакомой кофейне кофе перестали брать - экономят. - чтобы понимать глубину кризиса.

Кофе - это чистый импорт, поэтому как говорит эксперт, уменьшение потребления кофе - это хорошо (с).


потребление упало всего, потребление электричества тому пример - исторические минимумы. Производство овгз и процентов по ним на компьютере НБУ не требуют много электричества.

Если производитель кофе как-то переживет потерю украинского рынка, то внутренний производитель ориентированный на внутренний рынок - под вопросом.

Я лично сейчас нахожусь в эпицентре идущего цунами, которое скрывается тем, что многие платежи, как налоги, кредиты, аренда имеют определенны 1-3 месячный лаг и поэтому не являются оперативными показателями.
Grand Touring
 
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