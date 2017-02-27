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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:36
Zebra написав: freeze написав:
Когда закрываешь ФОП у регистратора, там не видно никакого налоговика, соответственно он ничего не мог потребовать.
А регистратор разве не требует справок из налоговой, что долгов нет, все уплачено?
У регистратора просто прекращается функционирование ФОПа. И регистратор ставит об этом известность налоговую. Дальше можно попросить налоговую сделать окончательную проверку, но там людей мало, ФОПов закрывается много, обычно никто ничего не делает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:45
Grand Touring написав: BIGor написав: Grand Touring написав:
Торговля сейчас стоит мертвая, покупают только еду в ограниченных количествах, даже лекарства покупают значительно меньше, чем до карантина. В знакомой кофейне кофе перестали брать - экономят. - чтобы понимать глубину кризиса.
Кофе - это чистый импорт, поэтому как говорит эксперт, уменьшение потребления кофе - это хорошо (с).
потребление упало всего, потребление электричества тому пример - исторические минимумы. Производство овгз и процентов по ним на компьютере НБУ не требуют много электричества.
Если производитель кофе как-то переживет потерю украинского рынка, то внутренний производитель ориентированный на внутренний рынок - под вопросом.
Я лично сейчас нахожусь в эпицентре идущего цунами, которое скрывается тем, что многие платежи, как налоги, кредиты, аренда имеют определенны 1-3 месячный лаг и поэтому не являются оперативными показателями.
В интернетах пишут, что в частности Одесса (может и другие "курорты") уже строит очень далеко идущие планы по "отбитию потерь" за счёт летнего отдыха (и отдыхающих).
Якобы "никуда не денутся с подводной лодки "Украина". Турции и Египты ведь закрыты.
Наверно будет как с фермерами с огурцами по 40 грн, и помидорами по 50-70грн с самовывозом
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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