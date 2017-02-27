freeze написав:Когда закрываешь ФОП у регистратора, там не видно никакого налоговика, соответственно он ничего не мог потребовать.
А регистратор разве не требует справок из налоговой, что долгов нет, все уплачено?
У регистратора просто прекращается функционирование ФОПа. И регистратор ставит об этом известность налоговую. Дальше можно попросить налоговую сделать окончательную проверку, но там людей мало, ФОПов закрывается много, обычно никто ничего не делает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Grand Touring написав:Торговля сейчас стоит мертвая, покупают только еду в ограниченных количествах, даже лекарства покупают значительно меньше, чем до карантина. В знакомой кофейне кофе перестали брать - экономят. - чтобы понимать глубину кризиса.
Кофе - это чистый импорт, поэтому как говорит эксперт, уменьшение потребления кофе - это хорошо (с).
потребление упало всего, потребление электричества тому пример - исторические минимумы. Производство овгз и процентов по ним на компьютере НБУ не требуют много электричества.
Если производитель кофе как-то переживет потерю украинского рынка, то внутренний производитель ориентированный на внутренний рынок - под вопросом.
Я лично сейчас нахожусь в эпицентре идущего цунами, которое скрывается тем, что многие платежи, как налоги, кредиты, аренда имеют определенны 1-3 месячный лаг и поэтому не являются оперативными показателями.
В интернетах пишут, что в частности Одесса (может и другие "курорты") уже строит очень далеко идущие планы по "отбитию потерь" за счёт летнего отдыха (и отдыхающих). Якобы "никуда не денутся с подводной лодки "Украина". Турции и Египты ведь закрыты.
Наверно будет как с фермерами с огурцами по 40 грн, и помидорами по 50-70грн с самовывозом
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:В интернетах пишут, что в частности Одесса (может и другие "курорты") уже строит очень далеко идущие планы по "отбитию потерь" за счёт летнего отдыха (и отдыхающих). Якобы "никуда не денутся с подводной лодки "Украина". Турции и Египты ведь закрыты.
народ не в курсе что в 70 км есть сергеевка где цены вдвое ниже одесских, и за Сергеевкой есть места но там уже совсем без цивилизации. Все кому я показывал Дерибасовскую были разочарованы, кроме кафе там ничего нет, улица-столовая.
Вкладчик1234 написав:В интернетах пишут, что в частности Одесса (может и другие "курорты") уже строит очень далеко идущие планы по "отбитию потерь" за счёт летнего отдыха (и отдыхающих). Якобы "никуда не денутся с подводной лодки "Украина". Турции и Египты ведь закрыты.
Наверно будет как с фермерами с огурцами по 40 грн, и помидорами по 50-70грн с самовывозом
Жд и автобусные перевозки закрыты, как будут туристы добиратся?
Вкладчик1234 написав:В интернетах пишут, что в частности Одесса (может и другие "курорты") уже строит очень далеко идущие планы по "отбитию потерь" за счёт летнего отдыха (и отдыхающих). Якобы "никуда не денутся с подводной лодки "Украина". Турции и Египты ведь закрыты.
Наверно будет как с фермерами с огурцами по 40 грн, и помидорами по 50-70грн с самовывозом
Жд и автобусные перевозки закрыты, как будут туристы добиратся?
1 .Может "работники курортной сферы" устроят свой "майдан", как рыночники 2. На помощь могут любезно прийти перевозчики, тоже "решившие отбить потери за карантин"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:В интернетах пишут, что в частности Одесса (может и другие "курорты") уже строит очень далеко идущие планы по "отбитию потерь" за счёт летнего отдыха (и отдыхающих). Якобы "никуда не денутся с подводной лодки "Украина". Турции и Египты ведь закрыты.
Наверно будет как с фермерами с огурцами по 40 грн, и помидорами по 50-70грн с самовывозом
Жд и автобусные перевозки закрыты, как будут туристы добиратся?
в июне обещают открыть всё включая метро. важно не сколько заболевших а как их считают, статистикой можно управлять.
freeze написав:У регистратора просто прекращается функционирование ФОПа. И регистратор ставит об этом известность налоговую. Дальше можно попросить налоговую сделать окончательную проверку, но там людей мало, ФОПов закрывается много, обычно никто ничего не делает.
не совсем так. Регистратор делает в базе пометку, что подана заявка на закрытие, налоговая получает электронное уведомление и имеет право в течение какого-то количества дней через ту же базу сделать отметку, что у плательщика есть задолженность. Тогда регистратор не сможет провести закрытие. Но налоговики как правило не успевают провести проверку и выявить задолженность. И регистратор завершает ликвидацию ФОПа.
В конкретном обсуждаемом случае, могу предположить, у человека ранее уже были не уплачены регулярные налоговые платежи и отметка о задолженности в базе уже была (в таких случаях она проставляется автоматически).