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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:48
BIGor написав: Вкладчик1234 написав:
В интернетах пишут, что в частности Одесса (может и другие "курорты") уже строит очень далеко идущие планы по "отбитию потерь" за счёт летнего отдыха (и отдыхающих).
Якобы "никуда не денутся с подводной лодки "Украина". Турции и Египты ведь закрыты.
Наверно будет как с фермерами с огурцами по 40 грн, и помидорами по 50-70грн с самовывозом
Жд и автобусные перевозки закрыты, как будут туристы добиратся?
выгляньте с балкона, и постарайтесь вспомнить, сколько машин было припарковано у вас во дворе в 90-е годы
Сегодня практически любая семья спокойно доберётся до условного Скадовска, папиного "Ланоса" или даже дедушкиной "шестёрки" для этого совершенно достаточно.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 13:12
Эрик с Кухаром
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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