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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5429543054315432

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 332
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 332
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:48

  BIGor написав:
  Вкладчик1234 написав:В интернетах пишут, что в частности Одесса (может и другие "курорты") уже строит очень далеко идущие планы по "отбитию потерь" за счёт летнего отдыха (и отдыхающих).
Якобы "никуда не денутся с подводной лодки "Украина". Турции и Египты ведь закрыты.

Наверно будет как с фермерами с огурцами по 40 грн, и помидорами по 50-70грн с самовывозом

Жд и автобусные перевозки закрыты, как будут туристы добиратся?

выгляньте с балкона, и постарайтесь вспомнить, сколько машин было припарковано у вас во дворе в 90-е годы :-)
Сегодня практически любая семья спокойно доберётся до условного Скадовска, папиного "Ланоса" или даже дедушкиной "шестёрки" для этого совершенно достаточно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:12

Эрик с Кухаром

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:46

В.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець заявила, що в енергетичній галузі дефіцит грошей становить понад 50 мільярдів гривень.

Про це вона повідомила в ефірі програми "Свобода слова".

"Я хочу сказати, що на сьогодні енергетична галузь у нас має дефіцит грошей понад 50 млрд, з яких 16 млрд тільки на вугільну галузь.

За її словами, ситуація дуже складна.

"Саме тому був створений антикризовий штаб, який очолює сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Наші дії спрямовані на те, щоб збалансувати роботу енергоринку шляхом зменшення адміністративного втручання, яке спотворило ринок і призвело до тих боргах, які ми маємо", - заявила вона.

При цьому Буславець уточнила, що сума в 50 млрд - це дефіцит грошей 2020 року, без врахування попередніх заборгованостей.

"А непогашені борги ще старої моделі - це 28 млрд, які були накопичені ще за минулі періоди", - підкреслила керівник Міненерго.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

«Сотрудничество с МВФ открывает для Украины двери для получения дополнительного финансирования от Всемирного банка, Еврокомиссии и правительств Японии и Канады, — заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий. — По предварительной договоренности, все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита. Украина сможет получить первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ в конце мая — начале июня. Общая сумма программы сотрудничества с МВФ, которая рассчитана на 1,5 года, — около 5 млрд долларов, а весь объем помощи Украине от всех доноров составит от 6 до 6,5 млрд долларов».
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

к концу года 30 лярдов в ЗВРе
народ все в ОВГЗ!
только тумаки в никомунепортибных держат
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Этой весной из-за засухи в Одесской области аграрии потеряли 30,5% посевов озимых культур, заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в соцсети Facebook.

"По предварительным оценкам, заактировано 30,5% потерь озимых культур в Одесской области, однако важно, что это не повлияет на общую ситуацию по Украине", - написал Высоцкий.

По его словам, в северной части области треть посевов полностью погибла, развитие еще трети посевов зависит от того, будут ли дожди в следующие две недели, и на последней трети можно собрать урожай.

При этом на юге области засуха фактически продолжается с прошлого года здесь минимум 80% погибших посевов, во многих случаях - 100%.

В то же время перспективы пересева отсутствуют, поскольку влаги в почве нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:15

  juristkostya написав:
  BIGor написав:
  Вкладчик1234 написав:В интернетах пишут, что в частности Одесса (может и другие "курорты") уже строит очень далеко идущие планы по "отбитию потерь" за счёт летнего отдыха (и отдыхающих).
Якобы "никуда не денутся с подводной лодки "Украина". Турции и Египты ведь закрыты.

Наверно будет как с фермерами с огурцами по 40 грн, и помидорами по 50-70грн с самовывозом

Жд и автобусные перевозки закрыты, как будут туристы добиратся?

выгляньте с балкона, и постарайтесь вспомнить, сколько машин было припарковано у вас во дворе в 90-е годы :-)
Сегодня практически любая семья спокойно доберётся до условного Скадовска, папиного "Ланоса" или даже дедушкиной "шестёрки" для этого совершенно достаточно.

По сравнению с 1917 то количество автомобилей выросло, Вы правы, но в Киеве около 350 авто на 1000 человек, в регионах около 150 на 1000 человек (источник: http://autoconsulting.ua/article.php?sid=35442). Значит то что Вы написали - вранье не подтвержденное фактами.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:19

  vitaliian написав:
В то же время перспективы пересева отсутствуют, поскольку влаги в почве нет.

В центре и на западной пошли дожди,а вот юг в ауте.
Валовый сбор зерновых прогнозировали на уровне 75-78 мио тонн.
До дождей,которые пошли примерно 3 недели назад,прогноз снизили до 60-ти.

После дожей скорректировали,думаю будет под 70.

Плохо только что цена на пшеничку и кукурузу снизились,минимум на 15%.

А вот металл в опе,короче пока петляют.

На грндепо будете сидеть до выборов,но сейчас до 10% годовых,3-3.5% навара до выборов,один чих перекроет профит,"запаса" одна гривна,самому не смешно))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как вы не поймёте, что пока основной народ сидит по уши в баксе, они его (доляр) будут гнобить. Как только большинство плюнут на него и купят гривневые ОВДП или гривнедепо откроют , вот здесь для них есть смысл девальвировать гривну.
Пока такие как я, весь по уши в баксе, они девальвировать гривну не будут. нет смысла! Ведь такие, как я, богаче станут. зачем это им?
Я их чёрные замыслы раскусил уже давно.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:33

Yuri_61 я выше писал если все начнут ждать девала, девала не будет, а в 2019м ждунам сезонного девала вообще устроили укрепляж.
vitaliian
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