Додано: Суб 16 тра, 2020 15:26

Как вы не поймёте, что пока основной народ сидит по уши в баксе, они его (доляр) будут гнобить. Как только большинство плюнут на него и купят гривневые ОВДП или гривнедепо откроют , вот здесь для них есть смысл девальвировать гривну.

Пока такие как я, весь по уши в баксе, они девальвировать гривну не будут. нет смысла! Ведь такие, как я, богаче станут. зачем это им?

Я их чёрные замыслы раскусил уже давно.