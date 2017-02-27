Вкладчик1234 написав:В интернетах пишут, что в частности Одесса (может и другие "курорты") уже строит очень далеко идущие планы по "отбитию потерь" за счёт летнего отдыха (и отдыхающих). Якобы "никуда не денутся с подводной лодки "Украина". Турции и Египты ведь закрыты.
Наверно будет как с фермерами с огурцами по 40 грн, и помидорами по 50-70грн с самовывозом
Жд и автобусные перевозки закрыты, как будут туристы добиратся?
выгляньте с балкона, и постарайтесь вспомнить, сколько машин было припарковано у вас во дворе в 90-е годы Сегодня практически любая семья спокойно доберётся до условного Скадовска, папиного "Ланоса" или даже дедушкиной "шестёрки" для этого совершенно достаточно.
В.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець заявила, що в енергетичній галузі дефіцит грошей становить понад 50 мільярдів гривень.
Про це вона повідомила в ефірі програми "Свобода слова".
"Я хочу сказати, що на сьогодні енергетична галузь у нас має дефіцит грошей понад 50 млрд, з яких 16 млрд тільки на вугільну галузь.
За її словами, ситуація дуже складна.
"Саме тому був створений антикризовий штаб, який очолює сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Наші дії спрямовані на те, щоб збалансувати роботу енергоринку шляхом зменшення адміністративного втручання, яке спотворило ринок і призвело до тих боргах, які ми маємо", - заявила вона.
При цьому Буславець уточнила, що сума в 50 млрд - це дефіцит грошей 2020 року, без врахування попередніх заборгованостей.
"А непогашені борги ще старої моделі - це 28 млрд, які були накопичені ще за минулі періоди", - підкреслила керівник Міненерго.
«Сотрудничество с МВФ открывает для Украины двери для получения дополнительного финансирования от Всемирного банка, Еврокомиссии и правительств Японии и Канады, — заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий. — По предварительной договоренности, все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита. Украина сможет получить первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ в конце мая — начале июня. Общая сумма программы сотрудничества с МВФ, которая рассчитана на 1,5 года, — около 5 млрд долларов, а весь объем помощи Украине от всех доноров составит от 6 до 6,5 млрд долларов».
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Этой весной из-за засухи в Одесской области аграрии потеряли 30,5% посевов озимых культур, заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в соцсети Facebook.
"По предварительным оценкам, заактировано 30,5% потерь озимых культур в Одесской области, однако важно, что это не повлияет на общую ситуацию по Украине", - написал Высоцкий.
По его словам, в северной части области треть посевов полностью погибла, развитие еще трети посевов зависит от того, будут ли дожди в следующие две недели, и на последней трети можно собрать урожай.
При этом на юге области засуха фактически продолжается с прошлого года здесь минимум 80% погибших посевов, во многих случаях - 100%.
В то же время перспективы пересева отсутствуют, поскольку влаги в почве нет.
Вкладчик1234 написав:В интернетах пишут, что в частности Одесса (может и другие "курорты") уже строит очень далеко идущие планы по "отбитию потерь" за счёт летнего отдыха (и отдыхающих). Якобы "никуда не денутся с подводной лодки "Украина". Турции и Египты ведь закрыты.
Наверно будет как с фермерами с огурцами по 40 грн, и помидорами по 50-70грн с самовывозом
Жд и автобусные перевозки закрыты, как будут туристы добиратся?
выгляньте с балкона, и постарайтесь вспомнить, сколько машин было припарковано у вас во дворе в 90-е годы Сегодня практически любая семья спокойно доберётся до условного Скадовска, папиного "Ланоса" или даже дедушкиной "шестёрки" для этого совершенно достаточно.
По сравнению с 1917 то количество автомобилей выросло, Вы правы, но в Киеве около 350 авто на 1000 человек, в регионах около 150 на 1000 человек (источник: http://autoconsulting.ua/article.php?sid=35442). Значит то что Вы написали - вранье не подтвержденное фактами.
Как вы не поймёте, что пока основной народ сидит по уши в баксе, они его (доляр) будут гнобить. Как только большинство плюнут на него и купят гривневые ОВДП или гривнедепо откроют , вот здесь для них есть смысл девальвировать гривну. Пока такие как я, весь по уши в баксе, они девальвировать гривну не будут. нет смысла! Ведь такие, как я, богаче станут. зачем это им? Я их чёрные замыслы раскусил уже давно.