Додано: Суб 16 тра, 2020 13:47

«Сотрудничество с МВФ открывает для Украины двери для получения дополнительного финансирования от Всемирного банка, Еврокомиссии и правительств Японии и Канады, — заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий. — По предварительной договоренности, все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита. Украина сможет получить первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ в конце мая — начале июня. Общая сумма программы сотрудничества с МВФ, которая рассчитана на 1,5 года, — около 5 млрд долларов, а весь объем помощи Украине от всех доноров составит от 6 до 6,5 млрд долларов».

