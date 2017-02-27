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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5430543154325433

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 332
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 332
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:37

  Игорь Алексеевич написав:я с февраля пишу постоянно.
все прелести курса увидим после 15 мая. :P

Швидше після 18... Ботсьогодні вже 16, а прєлєстєй нема, та й завтра навряд чи будуть!
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:37

  vitaliian написав:Yuri_61 я выше писал если все начнут ждать девала, девала не будет, а в 2019м ждунам сезонного девала вообще устроили укрепляж.


ну тогда правильно быть на 50% в доляре и на 50% в гривне.
Зробимо их (банкиров) разом!
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:38

  Игорь Алексеевич написав:я с февраля пишу постоянно.
все прелести курса увидим после 15 мая. :P

Швидше після 18... Бо сьогодні вже 16, а прєлєстєй нема, та й завтра навряд чи будуть!
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

и для девала гривны срок надо правильно высчитывать:
1998 - 2000
2008-2009
2014-2015
,
т.е. от 6 до 8 лет периодичность
вывод: следующий девал будет в период с 2021 по 2023 год включительно
медаль в студию!
жду медаль
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Инфляция в США за апрель 2020 -0,8%. Снижение второй месяц подряд.
Зображення
В итоге:
В Украине за 1 дол. США с каждым днем можно купить все меньше товаров.
В США за 1 дол. США с каждым днем можно купить больше товаров.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 16 тра, 2020 16:01, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:01

  Yuri_61 написав:и для девала гривны срок надо правильно высчитывать:
1998 - 2000
2008-2009
2014-2015
,
т.е. от 6 до 8 лет периодичность
вывод: следующий девал будет в период с 2021 по 2023 год включительно
медаль в студию!
жду медаль

А какой корректировочный коэффициент нужно применить к этой модели, если учесть, что первые 3 периода были при фиксированном курсе гривны, а сейчас курс плавающий :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:16

  Kalgan написав:
  Yuri_61 написав:и для девала гривны срок надо правильно высчитывать:
1998 - 2000
2008-2009
2014-2015
,
т.е. от 6 до 8 лет периодичность
вывод: следующий девал будет в период с 2021 по 2023 год включительно
медаль в студию!
жду медаль

А какой корректировочный коэффициент нужно применить к этой модели, если учесть, что первые 3 периода были при фиксированном курсе гривны, а сейчас курс плавающий :?:


здрасьте!
вот за что я люблю форум, так это наличие критических замечаний и наличие умных людей с аналитическим складом ума.
Может вообще не быть теперь девальвации
научились управлять НБУ, Минфин
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:В Украине за 1 дол. США с каждым днем можно купить все меньше товаров.
авто секонд хенд существенно подешевели в долларах сша (но до американских цен ещё далеко), топливо и квартиры в киеве/одессе дешевеют. А так да в Украине доллар 2я валюта поэтому инфляция долларовая у нас своя.
vitaliian
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