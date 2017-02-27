и для девала гривны срок надо правильно высчитывать: 1998 - 2000 2008-2009 2014-2015 , т.е. от 6 до 8 лет периодичность вывод: следующий девал будет в период с 2021 по 2023 год включительно медаль в студию! жду медаль
Инфляция в США за апрель 2020 -0,8%. Снижение второй месяц подряд. В итоге: В Украине за 1 дол. США с каждым днем можно купить все меньше товаров. В США за 1 дол. США с каждым днем можно купить больше товаров.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 16 тра, 2020 16:01, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 написав:и для девала гривны срок надо правильно высчитывать: 1998 - 2000 2008-2009 2014-2015 , т.е. от 6 до 8 лет периодичность вывод: следующий девал будет в период с 2021 по 2023 год включительно медаль в студию! жду медаль
А какой корректировочный коэффициент нужно применить к этой модели, если учесть, что первые 3 периода были при фиксированном курсе гривны, а сейчас курс плавающий
Yuri_61 написав:и для девала гривны срок надо правильно высчитывать: 1998 - 2000 2008-2009 2014-2015 , т.е. от 6 до 8 лет периодичность вывод: следующий девал будет в период с 2021 по 2023 год включительно медаль в студию! жду медаль
А какой корректировочный коэффициент нужно применить к этой модели, если учесть, что первые 3 периода были при фиксированном курсе гривны, а сейчас курс плавающий
здрасьте! вот за что я люблю форум, так это наличие критических замечаний и наличие умных людей с аналитическим складом ума. Может вообще не быть теперь девальвации научились управлять НБУ, Минфин
BIGor написав:В Украине за 1 дол. США с каждым днем можно купить все меньше товаров.
авто секонд хенд существенно подешевели в долларах сша (но до американских цен ещё далеко), топливо и квартиры в киеве/одессе дешевеют. А так да в Украине доллар 2я валюта поэтому инфляция долларовая у нас своя.