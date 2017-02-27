А мені? Я ж цілий рік протримав гривню на депо і вже частину витягнув - правда й далі її перекладаю до зими
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
goldfinger написав:С карантином не все так определенно,второе дно по сиплому ещё за углом,поскольку коронакризис меняет спрос на сырье и товары, ГЛОБАЛЬНО.Менее всего просядет хавчик,если просядет.Все более-менее вернётся на круги своя после изобретения вакцины и ее похода в массы либо эффективного лекарства.У нас в мае выплаты.Вангую,бакс вырастет копеек на 50-60,не больше,но это все ни о чем.Антиколомойский закон,шулерство с овгз,кредит мвф,-все это ещё позволит протянуть 95 кварталу до осени.Политика всегда старшая масть и только полное банкротство режима развитого клоунизма и последующая политическая нестабильность позволит отыграть и дыру в бюджете,и эмиссию и сильный спад ввп.Курс 35 будет,но пока музыка играет,кому-то наверху это нужно.
все в мрачных тонах. 50-60 коп в мае? это будет сильно.
Шось мало віриться... Поки, що з точністю до навпаки! Але тут майже всі пишуть, щоб щось написати, тому значення ніхто і не придає! Написав би мінус 50-60 копійок, то станом на сьогодні вгадав би... Хоча, кому яка різниця!
juristkostya написав:выгляньте с балкона, и постарайтесь вспомнить, сколько машин было припарковано у вас во дворе в 90-е годы Сегодня практически любая семья спокойно доберётся до условного Скадовска, папиного "Ланоса" или даже дедушкиной "шестёрки" для этого совершенно достаточно.
По сравнению с 1917 то количество автомобилей выросло, Вы правы, но в Киеве около 350 авто на 1000 человек, в регионах около 150 на 1000 человек (источник: http://autoconsulting.ua/article.php?sid=35442). Значит то что Вы написали - вранье не подтвержденное фактами.
Чтобы заполнить курортниками черноморское побережье Украины совсем не обязательно, чтобы туда приехала вся остальная Украина.