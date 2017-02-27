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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5431543254335434

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 333
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 333
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:24

За крок до перевороту думок ©

  Yuri_61 написав:медаль в студию!

А мені? :mrgreen:
Я ж цілий рік протримав гривню на депо і вже частину витягнув :!:
- правда й далі її перекладаю до зими :roll: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:топливо и квартиры в киеве/одессе дешевеют.

А я, наоборот, заметил, что цены на недвижимость в долларах стали расти.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:31

  Proofy написав:
  goldfinger написав:С карантином не все так определенно,второе дно по сиплому ещё за углом,поскольку коронакризис меняет спрос на сырье и товары, ГЛОБАЛЬНО.Менее всего просядет хавчик,если просядет.Все более-менее вернётся на круги своя после изобретения вакцины и ее похода в массы либо эффективного лекарства.У нас в мае выплаты.Вангую,бакс вырастет копеек на 50-60,не больше,но это все ни о чем.Антиколомойский закон,шулерство с овгз,кредит мвф,-все это ещё позволит протянуть 95 кварталу до осени.Политика всегда старшая масть и только полное банкротство режима развитого клоунизма и последующая политическая нестабильность позволит отыграть и дыру в бюджете,и эмиссию и сильный спад ввп.Курс 35 будет,но пока музыка играет,кому-то наверху это нужно.

все в мрачных тонах. 50-60 коп в мае? это будет сильно.

Шось мало віриться... Поки, що з точністю до навпаки! Але тут майже всі пишуть, щоб щось написати, тому значення ніхто і не придає! Написав би мінус 50-60 копійок, то станом на сьогодні вгадав би... Хоча, кому яка різниця!
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:34

  BIGor написав:
  juristkostya написав:выгляньте с балкона, и постарайтесь вспомнить, сколько машин было припарковано у вас во дворе в 90-е годы :-)
Сегодня практически любая семья спокойно доберётся до условного Скадовска, папиного "Ланоса" или даже дедушкиной "шестёрки" для этого совершенно достаточно.

По сравнению с 1917 то количество автомобилей выросло, Вы правы, но в Киеве около 350 авто на 1000 человек, в регионах около 150 на 1000 человек (источник: http://autoconsulting.ua/article.php?sid=35442). Значит то что Вы написали - вранье не подтвержденное фактами.

Чтобы заполнить курортниками черноморское побережье Украины совсем не обязательно, чтобы туда приехала вся остальная Украина. :D
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:34

  varlo написав:
  vitaliian написав:топливо и квартиры в киеве/одессе дешевеют.

А я, наоборот, заметил, что цены на недвижимость в долларах стали расти.

в каком городе и по каким объектам (новострой/вторичка, класс жилья). может рост по элитным объектам, я их не отслеживаю.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 19:45

  freeze написав:Палата представителей США проголосовала за выделение еще трех триллионов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса. Теперь законопроект должен утвердить Сенат.

В конце марта Сенат США уже принял один законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса.


охренеть.
5 трюликов на 350 лямов населения
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 20:00

  mephala написав:
  freeze написав:Палата представителей США проголосовала за выделение еще трех триллионов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса. Теперь законопроект должен утвердить Сенат.

В конце марта Сенат США уже принял один законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса.


охренеть.
5 трюликов на 350 лямов населения


5 000 000 000 000 / 328 000 000 = 15 244$ на душу населения США
для нищебродов это да, конечно сумма
но даже у нас на эти деньги особо не разгуляешься

а вообще всё стало так предсказуемо с гривней, что до тошноты противно и скушно
наверное, покину я этот форум
всё уже тыщу раз обговорено
гривна токо на укрепляж, так это ж хорошо!
с чего бы ей слабеть, если в нычках у населения больше 100 лярдов доляров
НБУ не допустит, что б обогатились те, кто гривне бакс предпочёл
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 16 тра, 2020 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 20:03

  varlo написав:
  vitaliian написав:топливо и квартиры в киеве/одессе дешевеют.

А я, наоборот, заметил, что цены на недвижимость в долларах стали расти.


я могу поставить цену 500к, например, вместо 50к. Это означает что цена растет? :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 16 тра, 2020 20:05, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 20:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:в каком городе и по каким объектам (новострой/вторичка, класс жилья).

Чернигов, вторичку смотрел.
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