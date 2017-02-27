Додано: Суб 16 тра, 2020 20:00

mephala написав: freeze написав: Палата представителей США проголосовала за выделение еще трех триллионов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса. Теперь законопроект должен утвердить Сенат.



В конце марта Сенат США уже принял один законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса. Палата представителей США проголосовала за выделение еще трех триллионов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса. Теперь законопроект должен утвердить Сенат.В конце марта Сенат США уже принял один законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса.



охренеть.

5 трюликов на 350 лямов населения охренеть.5 трюликов на 350 лямов населения

что ж так некоторых тут втыкают так сильно эти трюлики?Да хоть триллиард, что ж вас так напрягает это?5 трлюликов - это ничто25 трюликов "долга" США - это мизер для США5 000 000 000 000 / 328 000 000 = 15 244$ на душу населения СШАдля нищебродов это да, конечно суммано даже у нас на эти деньги особо не разгуляешьсяа вообще всё стало так предсказуемо с гривней, что до тошноты противно и скушнонаверное, покину я этот форумвсё уже тыщу раз обговореногривна токо на укрепляж, так это ж хорошо!с чего бы ей слабеть, если в нычках у населения больше 100 лярдов доляровНБУ не допустит, что б обогатились те, кто гривне бакс предпочёлхотите, что б я остался, наплюсуйте, чтоб медальку мне дали