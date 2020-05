Додано: Суб 16 тра, 2020 20:58

vitaliian написав: BIGor написав: В Украине за 1 дол. США с каждым днем можно купить все меньше товаров. В Украине за 1 дол. США с каждым днем можно купить все меньше товаров. авто секонд хенд существенно подешевели в долларах сша (но до американских цен ещё далеко), топливо и квартиры в киеве/одессе дешевеют. А так да в Украине доллар 2я валюта поэтому инфляция долларовая у нас своя. авто секонд хенд существенно подешевели в долларах сша (но до американских цен ещё далеко), топливо и квартиры в киеве/одессе дешевеют. А так да в Украине доллар 2я валюта поэтому инфляция долларовая у нас своя.

мда, на їду іде близько $100 в місяць, на одяг, транспорт, комуналку ще десь $50

хай інфляція в Україні в нікому не потрібних 20%, ітого буде на кінець року

замість $150 витрачатися $180.



Тепер берем нерухомість, кавалірка в Києві коштувала $20000,

навіть якщо тепер буде коштувати на 10% дешевше, то економія $2000. (вистачить на покриття дорожчих витрат на життя 5,5 років), а якщо ціна на КРЖН на кавалірки впаде на 20%, то на 10 років буде фора.



А для дорожчого житла ще буде вражаюче.



