Yuri_61 написав:Как вы не поймёте, что пока основной народ сидит по уши в баксе, они его (доляр) будут гнобить. Как только большинство плюнут на него и купят гривневые ОВДП или гривнедепо откроют , вот здесь для них есть смысл девальвировать гривну.
Пока такие как я, весь по уши в баксе, они девальвировать гривну не будут. нет смысла! Ведь такие, как я, богаче станут. зачем это им?
Я их чёрные замыслы раскусил уже давно.
Есть в ваших словах разум.Краткосрочно в гривну можно залезть,ну либо не конвертировать в доллар текущие доходы.Максимум на лето.Много рисков.Насчет народа по уши в долларе я бы поспорил.Народ по уши в чем-то другом.