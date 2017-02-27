|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 тра, 2020 21:16
Yuri_61 написав:
Как вы не поймёте, что пока основной народ сидит по уши в баксе, они его (доляр) будут гнобить. Как только большинство плюнут на него и купят гривневые ОВДП или гривнедепо откроют , вот здесь для них есть смысл девальвировать гривну.
Пока такие как я, весь по уши в баксе, они девальвировать гривну не будут. нет смысла! Ведь такие, как я, богаче станут. зачем это им?
Я их чёрные замыслы раскусил уже давно.
Есть в ваших словах разум.Краткосрочно в гривну можно залезть,ну либо не конвертировать в доллар текущие доходы.Максимум на лето.Много рисков.Насчет народа по уши в долларе я бы поспорил.Народ по уши в чем-то другом.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 411
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 тра, 2020 22:09
varlo написав:
Что будет 15 мая?
Нічого не буде... І з того, що пан намагався вгадати!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2329
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 тра, 2020 22:31
goldfinger написав:
Краткосрочно в гривну можно залезть
З лютого 2015 в гривні можна було сидіти.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33496
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1674 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 тра, 2020 23:42
Квесторе_поверніться написав: goldfinger написав:
Краткосрочно в гривну можно залезть
З лютого 2015 в гривні можна було сидіти.
продав все баксы по 35.
задним умом мы все миллионеры =)
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6856
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18840
|2301900
|
|
|6949
|1556343
|
Чет 14 тра, 2020 10:20
Zebra
|
|399
|85232
|
|