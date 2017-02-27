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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5432543354345435

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 333
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 333
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:09

  varlo написав:
  Игорь Алексеевич написав:ждёмс 15 мая и баксик уходит потом вначале плавно вверх, а потом в какой то день первого месяца лета может уйти резко к 28,5-29. :roll: :roll:

Что будет 15 мая?

Нічого не буде... І з того, що пан намагався вгадати!
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:Краткосрочно в гривну можно залезть

З лютого 2015 в гривні можна було сидіти.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:42

  Квесторе_поверніться написав:
  goldfinger написав:Краткосрочно в гривну можно залезть

З лютого 2015 в гривні можна було сидіти.


продав все баксы по 35.
задним умом мы все миллионеры =)
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 00:10

varlo да я тоже заметила, цены растут смотрю частные дома Чернигов, давно смотрю , хорошо смотрю , так как мечтаю купить :roll: да денег все не хватает... когда доллар был 24 дешевле дома были , чем сейчас, а теперь цены боюсь еще выше поползут -боятся некоторые люди короновируса :evil: или деньги в долларах хранить. печаль
erer55
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 01:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

США печатает . а у нас недвижимость дорожает(не знаю как в Киеве, у нас дорожает вторичка и земля) и вообще вся жизнь
erer55
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 01:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

мы их кормим. поддерживаем так сказать
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 01:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да, США за год налички напечатало +10%
Zebra
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