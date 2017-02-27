Нічого не буде... І з того, що пан намагався вгадати!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 тра, 2020 22:09
Додано: Суб 16 тра, 2020 22:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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Додано: Суб 16 тра, 2020 23:42
Додано: Нед 17 тра, 2020 00:10
varlo да я тоже заметила, цены растут смотрю частные дома Чернигов, давно смотрю , хорошо смотрю , так как мечтаю купить да денег все не хватает... когда доллар был 24 дешевле дома были , чем сейчас, а теперь цены боюсь еще выше поползут -боятся некоторые люди короновируса или деньги в долларах хранить. печаль
Додано: Нед 17 тра, 2020 01:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
США печатает . а у нас недвижимость дорожает(не знаю как в Киеве, у нас дорожает вторичка и земля) и вообще вся жизнь
Додано: Нед 17 тра, 2020 01:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
мы их кормим. поддерживаем так сказать
Додано: Нед 17 тра, 2020 01:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Да, США за год налички напечатало +10%
Додано: Нед 17 тра, 2020 02:06
Додано: Нед 17 тра, 2020 03:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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